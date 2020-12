Star Wars: Après Obi-Wan et Ahsoka, Lando obtient également sa propre série sur Disney +

le Guerres des étoiles-Universum se développe avec une abondance de nouvelles séries pour le service de streaming Disney +. Avec le succès de The Mandalorian La patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a annoncé dix nouvelles productions dans une galaxie lointaine, très lointaine: en plus de la Obi Wan KenobiSérie avec Ewan McGregor et retrouvailles confirmées avec Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker aka Dark Vador une pléthore d’autres séries « Star Wars » a maintenant été annoncée.

Série Lando avec Donald Glover

Alors obtient également le favori du public Lando Calrissian sa propre série. Beaucoup n’a pas encore été révélé sur la production du créateur de série, auteur et producteur Justin Simien (« Dear White People »), mais la distribution devrait déjà être déterminée: Donald Glover.

L’acteur a incarné la version plus jeune du héros pour la première fois dans le film Solo: une histoire de Star Wars et jouera probablement également le rôle principal dans la série. Avec son charme, sa perspicacité et son amitié étroite avec Han Solo et Chewie, Lando a été initié à la franchise avec la trilogie originale de George Lucas et est toujours très populaire aujourd’hui.

La rumeur veut que la série pourrait tourner autour de Lando après les événements de « Solo: A Star Wars Story ». Peut-être qu’il y a même un Au revoir au Han Solo– Acteur Alden Ehrenreich, Chewbacca (Joonas Suotamo) et l’ancien vaisseau spatial de Lando, le légendaire Faucon millénaire prévu? Mais cela n’a pas encore été confirmé. On ne sait pas non plus s’il y aura des retrouvailles avec l’acteur Lando, qui a maintenant plus de 80 ans. Billy Dee Williams extrait de « The Empire Strikes Back » (1980) de la trilogie originale.

La série « Lando » est encore à un stade très précoce de la production et ne devrait pas être avant 2022, probablement plus tôt 2023 sur Disney + apparaître.

Plus de productions Star Wars sur Disney +

D’ici là, il y aura beaucoup de fournitures pour les fans de la saga: One troisième saison de « The Mandalorian » est pour Automne 2021 annoncé, la série « Obi-Wan Kenobi » est déjà en préparation et aussi Ahsoka avec l’actrice principale Rosario Dawson obtient sa propre série.

Il y a aussi une nouvelle série sur le Rangers de la nouvelle république, L’acolyte et Andor comme spin-off pour le film «Rouge One» avec le retour de Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor.

Il existe également quelques nouvelles séries d’animation telles que Le mauvais lot comme une ramification de « The Clone Wars », Des visions avec des courts métrages de style anime et Une histoire de droïde avec R2-D2 et C-3PO.

Ce sera bientôt au cinéma Escadron de voleurs par la réalisatrice de « Wonder Woman » Patty Jenkins dans Décembre 2023 suite, suivi d’un film « Star Wars » du réalisateur Taika Waititidont on ne sait encore rien.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂