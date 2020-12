Star Wars annonce une nouvelle série avec Ahsoka et Rangers of the New Republic

Disney a fait une grande annonce production future de films et de séries pour le merveille-Univers, également de nouveaux films et séries en Guerres des étoiles-Univers confirmé. Selon la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy est actuellement dix projets Star Wars en développement.

Cela comprend également deux spin-offs à la série à succès The Mandalorian sur Disney +. En conséquence, il devient le favori de la foule Ahsoka leur propre série. Le deuxième spin-off est une nouvelle série sur le Rangers de la nouvelle république.

Ahsoka a sa propre série

Avec sa première apparition dans la deuxième saison de « The Mandalorian », les premières rumeurs circulaient déjà selon lesquelles l’héroïne populaire des séries animées « Clone Wars » et « Wars Rebels » aurait enfin sa propre série. Disney et Lucasfilm ont désormais répondu aux souhaits exprimés par de nombreux fans.

Dans le rôle principal, ce sera une réunion avec Rosaria Dawson en tant que chef rebelle donner. Peu de choses sont révélées sur l’intrigue, mais cela devrait commencer par les événements précédents de « Clone Wars », « Rebels » et, plus récemment, « The Mandalorian ».

Selon l’annonce, l’histoire chevauchera avec la série sur les aventures de Mando et Baby Yoda. Les deux créateurs et producteurs de la série Dave Filoni et Jon Favreau de «The Mandalorian» et de la série d’animation sont à nouveau responsables de la mise en œuvre.

Qui sont les Rangers de la Nouvelle République?

La deuxième série dérivée de « The Mandalorian » est également développée par Dave Filoni et Jon Favreau et est intitulée « Rangers de la nouvelle république« . L’action se concentre sur les rangers de l’Outer Rim, où se déroule également la nouvelle série Star Wars. Après la chute de l’empire, la nouvelle république est toujours en construction et ne peut être présente partout dans l’univers. Pour cette raison, les soi-disant rangers au bord de la galaxie, loin, très loin, assurent la loi et l’ordre et affrontent de nombreuses figures sombres et dangereuses.

Les héros connus de « Mandalorian » sont sur Cobb Vanth (joué par Timothy Olyphant) au pilote de X-Wing, le capitaine Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee). Selon les producteurs Filoni et Favreau, différents fils d’histoire doivent être combinés dans une grande finale à l’avenir. Des retrouvailles avec certains acteurs de la série principale pourraient bien être.

Autres productions Star Wars confirmées: Lando, Obi-Wan et Rogue Squadron

En plus des deux nouvelles séries, de nombreuses autres productions Star Wars sont prévues pour les prochaines années. Dans le domaine des séries, en plus Obi-Wan aussi un favori de la foule Lando sa propre série. Donald Glover a incarné la version plus jeune du héros dans le film « Solo: A Star Wars Story » et jouera également le rôle principal dans la série. On ne sait pas encore s’il y aura des retrouvailles avec Billy Dee Williams, 80 ans, de la trilogie originale.

Une autre production en série porte le titre L’acolyte et est développé par le cinéaste Leslye Headland, annoncé précédemment. L’accent est mis sur une héroïne « En dehors de la chronologie connue »qui annonce une nouvelle ère à la fin de la Haute République.

Après la saga Skywalker, les films suivants se poursuivront dans les cinémas: La réalisatrice de Wonder Woman Patty Jenkins réalise le film « Escadron de voleurs« A propos des pilotes héroïques X-Wing de l’unité rebelle à l’époque de » Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir « et du préquel » Rogue One « .

