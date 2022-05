Star Wars Andor : Première bande-annonce de la préquelle de Rogue One avec Diego Luna – à venir cet été sur Disney+

Lucasfilm a dans le cadre de la Célébration Star Wars 2022 une première bande-annonce à la nouvelle série Star Wars : Andor publié. Il y a aussi nouveaux détails de l’histoire et plus d’infos sur Préquelle de Rogue One Avec Diego Lunaqui reprend son rôle de Cassien Andor va éclore.

Quand Andor arrive-t-il à Disney plus?

La première bande-annonce révèle également une date de début concrète pour la nouvelle série « Star Wars »: « Andor » est déjà sur 31 août 2022 sur Disney+ au début. Les plans sont les mêmes 2 saisonsMalheureusement il n’y en aura pas plus !

Ceci est maintenant confirmé par le showrunner Tony Gilroy, qui a précédemment mis en scène avec succès le film. Selon lui, la série prequel comprend 24 épisodes au totaldans le 2 saisons est diffusé.

C’est surprenant étant donné qu’il y a quatre ans, lorsque la série a été officiellement annoncée pour la première fois, von au moins 5 saisons la conversation était. En même temps, 12 épisodes par saison est inhabituel pour une série « Star Wars », « The Mandalorian » compte exactement 8 épisodes par saison.

Détails de la première histoire : de quoi parle Andor ?

La série préquelle est racontée par le capitaine Cassian Andor, un Espion de l’Alliance rebelle pendant le Guerre Civile Galactique contre l’empire. L’action définit cinq ans avant Rogue One où le chef rebelle et son équipe peuvent arracher les plans de l’étoile de la mort des mains de Dark Vador – jetant les bases de sa destruction.

Cassian Andor aura probablement l’un ou l’autre au fur et à mesure de la série « mission audacieuse« envoyé au pour ramener l’espoir dans la galaxiequi est sous l’emprise de l’Empire impitoyable et l’a perdu :

« Explorant la galaxie Star Wars sous un nouvel angle, la série se concentre sur le voyage de Cassian Andor alors qu’il découvre ce qu’il peut faire pour changer les choses. Il raconte l’histoire de la rébellion naissante contre l’Empire et comment les humains et les planètes se sont impliqués. C’est une ère de péril, de tromperie et d’intrigue alors que Cassian s’engage sur la voie qui fera de lui un héros rebelle… »

Premier casting confirmé

Près de Diego Luna comme Cassien Andor c’est aussi des retrouvailles avec Geneviève O’Reilly comme annoncé, reprenant leur rôle de Mon Mothma va éclore. Le casting comprend également Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough et Kyle Soller dans des rôles non précisés.

La nouvelle série sera produite par la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, avec Sanne Wohlenberg, Diego Luna et Michelle Rejwan. Tony Gilroy est showrunner et réalisateur.

