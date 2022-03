Star Wars : Andor pourrait arriver sur Disney+ en août

Apparemment la série Disney+, »Star Wars : Andor » Il arrive plus tôt que prévu par les fans. Le célèbre portail d’actualités sur la franchise Star Wars, Bulletin Bespinvient de suggérer que la série arrivera probablement en août de cette année, après la série de « Obi Wan Kenobi » et »Mme. Mavel » ils créent La dernière mise à jour de » Andor » et sa date de sortie étaient le changement de sa première en novembre 2021 à plus tard indiquant qu’elle arriverait au quatrième trimestre de 2022.

»Andor » sert de Préquelle de « Rogue One »‘ et se concentre sur le soldat de la rébellion Cassien Andorinterpreté par diego lune. Il est rejoint par plusieurs personnages familiers de Star Wars, dont Mon Mothma, joué par Geneviève O’Reilly et Saw Gerrera, qui le joue Forêt Whitaker.

Au-delà du fait qu’il se déroule cinq ans avant les événements de »Rogue One », l’intrigue de »Andor » reste floue. De plus, même si nous avons pu voir qu’Andor et le droïde impérial piraté K-2SO sont apparemment inséparables dans le film, Alan Tudyk il ne reprendra pas le rôle dans la série Disney+. « Ils sont en train de le filmer en ce moment, je ne suis pas dedans », a-t-il déclaré en janvier 2021. « Mais si c’est toujours à l’antenne, des histoires se racontent encore, je finirai là-bas. »

En avril 2020, il a été annoncé que Tony Gilroy se integraría al equipo de »Andor » como showrunner, después de haber sido elegido para reescribir el piloto en octubre de 2019. Gilroy no solo coescribió »Rogue One », sino que también supervisó las extensas regrabaciones de la película después de Quoi lucasfilm n’était pas satisfait de la version du réalisateur Gareth Edwards.

Lorsque les enregistrements de « Star Wars : Andor » se sont terminés en septembre 2021, Diego Luna était ravi que les fans puissent profiter de la série. « Je peux vous parler de ce projet comme aucun autre parce que je ne peux pas bousiller la fin si vous avez déjà vu ‘Rogue One’. Peu importe ce que je dis, je ne peux pas bousiller la fin. Pour être honnête, ça a été une bénédiction de faire ce travail et de le faire dans ces circonstances, j’ai eu l’opportunité de travailler avec une équipe dont je ne pourrais être plus fier et admirer davantage. »