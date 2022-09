Star Wars: Andor – Lancement, distribution, scénario, service de diffusion en continu : tour d’horizon de la préquelle de Rogue One

Depuis Walt Disney la société de production Lucasfilm a pris le relais pour une somme de milliards et donc aussi les droits sur le « L’univers Star Wars a mis la main dessus, la franchise s’est engagée sur une route cahoteuse qui a déçu pas mal de fans. La qualité des nombreux films et sériesqui ont été publiés avec la souris au nom du groupe, ont beaucoup fluctué.

Mais même si la nouvelle trilogie et de nombreuses séries dérivées ont divisé les camps, presque tout le monde s’accordait à dire qu’il s’agissait d’un véritable chef-d’œuvre de science-fiction. Nous parlons de Rogue One: Une histoire de Star Wars par réalisateur Gareth Edwards.

Le film, qui est le direct Prélude au premier Star Wars actes, reçus pour la plupart avis positifs, a été salué par la plupart des fans et a longtemps été considéré comme le meilleur exemple que Star Wars est loin d’être terminé. Pas étonnant, alors, que Disney continue par la présente grands projets A.

Ceux-ci ne sont maintenant qu’une seule fois sous la forme de la série Star Wars : Andor mise en place, dans laquelle Disney a tellement confiance qu’avant même le début de la série une deuxième saison commandé. Le travail se concentre sur le capitaine rebelle Cassien Andorà nouveau incarné par l’acteur mexicain Diego Luna.

Nous étions autorisés à les quatre premiers d’un total de douze épisodes regardez déjà la première saison et vous l’expliquez dans notre revue de série séparéeÀ quoi s’attendre. Nous vous voulons aussi dans ce rassembler révéler ce qu’est Star Wars: Andor, quand et où série préquelle peut être regardé et qui est dedans opéra spatial joue le long.

Streaming : Où puis-je regarder Star Wars : Andor en Allemagne ?

De nombreuses séries commencent aux États-Unis sur une chaîne qui n’existe même pas en Allemagne, ce qui entraîne rapidement une confusion quant au moment et à l’endroit où l’œuvre peut être regardée dans notre région. Heureusement, ce problème n’existe pas avec « Star Wars : Andor », car l’émission de Tony Gilroy est diffusée dans le monde entier sur la chaîne VoD Disney+ diffusé.

Quand commence Star Wars : Andor ? Si vous voulez être là quand la rébellion contre l’empire cruel est fondée, vous pouvez compter sur le 21 septembre 2022 attendons avec impatience, car alors les trois premiers des 12 épisodes de la première saison seront diffusés dans le monde entier Station de vidéo à la demande interne de Disney disponible.

Il n’y a pas d’heure exacte, mais jusqu’à présent, de nouvelles séries et de nouveaux films sont sortis DisneyPlus toujours autour 09h00 notre époque déverrouillée, alors qui veut, peut déjà pour le petit déjeuner Témoin d’où vient Cassian Andor et comment il est partie de la résistance qui finira par faire tomber l’Empire.

©The Walt Disney Company.

Histoire : De quoi parle Star Wars : Andor ?

Star Wars : Andor en est un série préquelle, qui se déroule juste avant les événements de Rogue One : A Star Wars Story. Dans ce film de science fiction à partir de 2016, nous avons fait la connaissance d’un groupe de rebelles qui planifiaient la construction du Étoile de la mort impériale voler au sacrifice de leur vie.

Deux personnages ont occupé le devant de la scène. Tout d’abord Jyn Erso (Felicity Jones), la fille de Galien Erso (Mads Mikkelsen), qui, en tant que scientifique principal, a joué un rôle déterminant dans la construction de la super-arme. Et bien sûr Capitaine Rebelle Cassien Andor (Diego Luna), qui mène finalement la mission au succès.

Comme le nom de la nouvelle série le suggère déjà, voici le rebelle populaire mis en évidence et nous apprenons d’où vient Andor, comment et pourquoi il a appris détester l’empire et comme lui Une partie du groupe rebelle qui a initié la fin du régime fasciste.

Selon les informations officielles, la série prequel se déroule cinq ans avant les événements de « Rogue One » et donc tout aussi longtemps avant Star Wars en 1977. Outre le personnage éponyme, l’intrigue traite également de comment la rébellion a été fondée et comment elle a pu célébrer ses premiers succès contre son ennemi surpuissant.

Cast : Qui est dans Star Wars : Andor ?

Bien sûr, Diego Luna revient dans son rôle de Cassian Andor dans la nouvelle série. Cependant, Alan Tudyk, qui a exprimé le droïde K-2SO dans le film, n’apparaîtra pas encore dans la saison 1. Cependant, jusqu’à présent, il n’a pas été exclu que ce personnage apparaisse dans le déjà annoncé Deuxième Saison est introduit.

Geneviève O’Reilly revient en tant que sénatrice dans Star Wars : Andor Mon Mothma être présenté, un personnage que O’Reilly avait précédemment joué dans Revenge of the Sith et Rogue One. Sont également confirmés Forest Whitaker (Saw Gerrera), Ben Mendelsohn (Orson Krennic) et Duncan Pow (Sgt. Ruescott Melshi), qui reprennent également leurs rôles dans le film.

Les acteurs suivants ont également été confirmés : Fiona Shaw en tant que mère adoptive de Cassian, Maarva, Adria Arjona en tant qu’opérateur de dépotoir Bix Caleen, Carl Staller, Robert Emmes tel que Nouf Osellam, Wilf gronder et Nick Mosstous servant comme officiers impériaux aux côtés de Denise Ghough Superviseur Dedra Meero on le verra.

Diego Luna : Cassien Andor

: Cassien Andor Geneviève O’Reilly : Mon Mothma

: Mon Mothma Stellan Skarsgård : Luther Raël

: Luther Raël Fiona Shaw : Maarva Andor

: Maarva Andor Kyle Soller : Siril Karn

: Siril Karn Adria Arjona : Bix Caleen

: Bix Caleen Forêt Whitaker : Vu Gerrera

: Vu Gerrera Denise Gough : Inspecteur Dedra Meero

: Inspecteur Dedra Meero Robert Emmes : Inspecteur Jones

: Inspecteur Jones Alex Fougères : Sergent Linus Mosk

: Sergent Linus Mosk Catherine Hunter : Eddy Karn

: Eddy Karn Faye Marsay : Vel Sartha

: Vel Sartha Malcom Sinclair : Colonel McClaren

: Colonel McClaren Rupert Vansittart : Inspecteur en chef Hyne

: Inspecteur en chef Hyne Duncan Pow : Sergent Ruescott Melshi

: Sergent Ruescott Melshi Wilf gronder : Capitaine Vanis Tigo

: Capitaine Vanis Tigo Nick Moss: Lieutenant Keysax

Incidemment, « Star Wars : Andor » est basé sur une idée de Tony Gilroy, qui a écrit les scripts de « The Bourne Identity », « State of Play » et « The Grat Wall ». reprendre la direction Toby Haybes, Benjamin Caron et Suzanne Blanctandis que les scripts de Tony Gilroy, Dan Gilroy, Beau Willimon et Stephen Schiff ont été écrits.