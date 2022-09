Star Wars: Andor – La signification de BBY 5

Star Wars : Andor n’est disponible en ligne que depuis quelques jours et se développe déjà premières théories à propos de la série. Beaucoup discuté est le lettrage au début du premier épisode. Le sens de 5 av.BY très peu pouvaient s’expliquer. Nous avons ici la solution pour toi.

Andor : La signification de BBY 5

La plupart d’entre vous auraient dû remarquer qu’avec les nouvelles séries et les spin-offs, ce n’était plus la texte typique sur l’écran court. Cela a servi dans le films originaux au classement chronologique d’événements. Soit une référence à l’un des films précédents a été faite, soit quelques phrases ont été écrites juste avant les événements à l’écran.

Au plus tard avec « The Mandalorian » les fans étaient en colère car l’histoire est temporelle mal placé dans l’univers global pourrait devenir. Andor fonctionne également sans les paroles. Cependant, le temps dans lequel la série se déroule peut être déterminé différemment. Avec le code 5 av.BY est un agencement précis du récit possible.

BBY 5 se comporte de la même manière que une de nos fois. Nous divisons le passé en deux grandes parties : Avant Christ et après Christ. BBY signifie en Andor « Avant la bataille de Yarvin », donc tout ce qui s’est passé avant la bataille sur la planète Yarvin dans l’épisode quatre. BBY 5 signifie l’intrigue cinq ans avant la bataille de Yarvin est situé.

Tout comme BBY, il y a aussi ABYce qui équivaut pour le moment après la bataille de Yarvin (« Après la bataille de Yarvin ») des stands.

De quoi parle Star Wars : Andor ?

Andor joue juste avant le film Un voyou. Nous vivons l’histoire de Cassien Andor, qui aide à voler les plans de l’étoile de la mort et mène finalement le travail au succès. Dans la série, il est montré d’où venait le rebelle Andorpourquoi il déteste tant l’Empire et comment il l’aborde rejoint les rebelles.

