Star Wars: Andor – La nouvelle série obtient 12 épisodes, commence en 2022

Il y a eu des tonnes d’annonces lors de la diffusion en direct des Disney Investor Days 2020 Guerres des étoiles-Rapport de franchise. Disney et Lucasfilm semblent avoir dévoilé tous leurs plans pour les prochaines années et il y avait des informations encore plus détaillées sur certaines séries et films.

Entre autres choses, il a été confirmé que The Mandalorian avait deux séries dérivées Star Wars: Ahsoka et Star Wars: Rangers de la nouvelle république Est obtenu.

Mais aussi des nouvelles de la série d’action en direct qui est sur le film Rogue One: Une histoire de Star Wars basé, ont été partagés.

Semblable à Star Wars: Ahsoka la série sera simplement « Star Wars: Andor » et se concentrera sur le personnage éponyme Cassian Andor se référer à celui de Diego Luna est joué.

Le plus important d’abord: La série va avant les événements de Rogue One jouer, elle va avec 12 épisodes plus d’une saison La Mandalorian et elle célèbre la sienne Première en 2020 sur Disney Plus.

Le nombre de saisons de la série n’est toujours pas clair.

Que se passe-t-il dans Star Wars: Andor?

De quoi parle «Star Wars: Andor»? Selon la description, «Star Wars: Andor» raconte les aventures du rebelle Cassian Andor pendant la période fondatrice de la rébellion. Diego Luna saute dans le rôle d’Andor, qui l’a déjà joué dans le film.

En termes de contenu, Andor sera probablement l’un ou l’autre Mission d’espionnage diplômé et plus « Des missions audacieuses » envoyé pour redonner espoir à la galaxie, qui est sous l’emprise de l’impitoyable Empire et l’a perdu. Ici, vous pouvez voir l’extrait du flux en direct:

Luna dit à Jimmy Kimmel ce à quoi les fans peuvent s’attendre:

«C’est essentiellement tout ce que vous devez savoir pour comprendre Rogue One. L’histoire derrière le personnage. Je pense que je peux gâcher la fin. C’est agréable de sombrer dans une histoire dont vous connaissez déjà la fin. Vous apprenez maintenant à connaître les nuances et les couches individuelles. […] »

Comme nous le savons, le ton de «Rogue One» était relativement sombre. Parce que mener une rébellion contre un régime existant comme l’empire n’est pas toujours une bonne chose à certains égards, malgré la motivation compréhensible des individus, et surtout, un tel renversement de pouvoir n’est pas en soi noir et blanc. Il est rapidement devenu clair que Cassian ne reculerait devant rien et devait avoir développé une vision très spécifique des choses pendant son temps dans la rébellion.

Dans «Star Wars: Andor», nous devrions être confrontés à un ton similaire et il pourrait être beaucoup plus évident pourquoi Cassian est si catégorique à propos de l’Empire. Cela sera probablement discuté plus dans la série.

Nous sommes ravis et attendons avec impatience la prochaine série d’action en direct dans l’univers «Star Wars». Star Wars: Andor sortira sur Disney Plus en 2022.

