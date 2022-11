Star Wars – Andor : C’est le Fondor Haulcraft par Luthen Rael

La première saison de guerres des étoilesla série « Andor » est terminée et Luthen Rael (Stellan Skarsgård) y joue un rôle important. Le tour vole un vaisseau spatial très excitant, le Fondor Haulcraft. Nous n’avions jamais vu un tel véhicule dans Star Wars et nous allons brièvement vous le présenter ici.

Star Wars: Andor – Voici le Fondor Haulcraft de Luthen

Quel est le problème? Star Wars : Andor n’est pas qu’un de ceux-là meilleure série Star Warsmais même au meilleure série de tous les temps. La première saison est terminée depuis hier DisneyPlus regardez et ça vaut le coup. Entre autres choses, parce que vous pouvez y découvrir un vaisseau spatial particulièrement cool.

Fondor Haulcraft de Luther : Le nom le révèle déjà – Luthen s’appuie sur un vaisseau spatial qui en fait la classe de transport fait parti. Cependant, il a été fortement modifié pour ses besoins et a donc quelques trucs vraiment cool dans sa manche. Cela ne devrait pas être accidentel rappelant le Faucon Millenium.

Intelligence Artificielle/Droïde : À bord du vaisseau spatial de Luthen se trouve un droïde qui est un vieux chien sournois. L’IA peut non seulement élaborer des manœuvres de diversion, créer des identifiants de transpondeur aléatoires et de faux accidents, mais également aider et guider le pilote en même temps.

Armement, furtivité et distraction : Luthens Fondor Haulcraft peut faire plus qu’une chose à « Andor ». tourelle cachée utiliser pour éliminer les vaisseaux spatiaux ennemis. Il y a aussi à bord Contre-mesures pouvant désactiver un rayon tracteur.

De plus, il y a des haleurs à l’extérieur du Fondor faisceaux laser extensibles latéralement, rappelant les sabres laser. Bien sûr, ceux-ci sont excellents pour se débarrasser des navires ennemis qui s’approchent trop près de Luthen. Vous pouvez le voir à la fin de cette vidéo, par exemple :

Le transporteur Fondor de Luthen dans « Star Wars : Andor » lui sert non seulement de moyen de transport, mais aussi de Cachette pour ses divers camouflages et trouvailles. Cassian Andor (Diego Luna) et Luthen voyagent ensemble à bord du navire et cela laisse Luthen même l’activer avec un sifflet.

Si, comme nous, vous attendez avec impatience que la saison 2 se poursuive enfin après l’incroyable finale de la saison, voici un article 45secondes.fr pour vous : Nous en livrons un Aperçu de la saison 2 d’Andor et recueillir ce qui pourrait arriver ensuite et quand continuer.

Aimez-vous le vaisseau spatial d’Andor et Luthen, le Fondor Haulcraft ? Quel est votre vaisseau spatial préféré de l’univers Star Wars ?