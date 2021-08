« Star Wars : Andor » aurait conclu avec son tournage

De nouveaux rapports indiquent que « Star Wars: Andor », la série dérivée de « Rogue One » centrée sur les origines de Cassian Andor, ont terminé leur tournage aux Pinewood Studios, après un site dédié à la franchise suivi complet de chacun. l’une des étapes de la production, qui aurait présenté des avancées significatives tout au long du mois d’août.

Bien que l’acteur mexicain Diego Luna, qui en plus de jouer le rôle de producteur dans la série, n’ait pas encore montré de signes de finition de ses scènes (même vu sur le plateau le vendredi 20 août dernier, le rapport du Bulletin Bespin indique qu’un grand une partie de la distribution et de l’équipe de production ont déjà terminé leur travail sur cette série.

Cette préquelle de « Rogue One » a eu une production extrêmement difficile. Son tournage devait initialement débuter entre fin 2019 et début 2020, étant retardé en raison de la réécriture complète de ses scripts. De plus, l’émergence de la pandémie aurait fait que la production soit programmée fin 2020, date à laquelle le retour aux studios était à nouveau autorisé.

Diego Luna reprendra son rôle d’espion de la rébellion de Cassian Andor au cours de ses années précédant les événements de « Rogue One: A Star Wars Story », présentant un thriller d’espionnage dans lequel Andor doit effectuer des missions dangereuses afin de déstabiliser les centres de pouvoir de l’Empire et redonner espoir à la galaxie.

Peu de détails ont été révélés sur l’histoire de « Star Wars : Andor », bien que l’actrice Fiona Shaw ait assuré qu’elle porte également le nom Andor dans la série, ce qui implique une parenté avec le personnage de Luna, dont le passé n’a pas été entièrement exploré dans « Rogue One », donnant une lettre ouverte pour sa réinterprétation dans la série.

« Star Wars: Andor » proposera également des performances de Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Denise Gough, Genevieve O’Reilly et Robert Emms. Il est prévu que sa première ait lieu exclusivement pour le catalogue Disney +, atteignant le public à un moment indéterminé en 2022.