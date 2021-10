Star Trek : William Shatner a réalisé son plus grand rêve

Ce mercredi n’en sera pas un de plus dans la vie de William Shatner. L’acteur connu pour avoir joué le Capitaine Kirk dans la saga de Star Trek il a réalisé un rêve très particulier, à l’âge de 90 ans. De la main de Jeff Bezos, est devenu la personne la plus âgée à faire un voyage dans l’espace. Il l’a fait à bord d’une capsule créée par le propriétaire de Amazone.

L’idée originale était que le navire Origine bleue Il a décollé du Texas dimanche, mais le plan a été compliqué par les vents forts qui ont frappé la région. Ainsi, il a été reprogrammé pour cette journée, au cours de laquelle Shatner déclaré: «Je serai surpris de voir l’espace. Je veux regarder le globe et apprécier sa beauté et sa dureté. ». La visite n’a pas duré plus de 10 minutes et était accompagnée de Audrey pouvoirs, vice-président de Origine bleue, Chris Boshuizen, co-fondateur de Planète; et Glen de Vries, exécutif de Dassault systèmes.

Avant d’entrer dans la capsule, Shatner et ses coéquipiers ont dû s’entraîner pour savoir comment réagir à une éventuelle urgence et être capable de reconnaître les bruits du voyage. Cependant, il convient de noter que le système par lequel ils ont effectué le voyage était complètement automatique. « C’est différent de tout ce que j’ai ressenti auparavant », il a souligné Shatner au retour sur Terre.

C’était le deuxième vol effectué par la compagnie Bezos, qui le 20 juillet a voyagé avec son frère marque, Les Hollandais Olivier Daemen et l’aviateur Wally funk. Ce dernier, 82 ans, a perdu le record de la personne la plus âgée à avoir atteint l’espace aux mains de Shatner. L’objectif du décollage était de franchir la ligne de Karman, qui sépare l’atmosphère terrestre de l’espace extra-atmosphérique, et de parcourir 100 kilomètres supplémentaires. Pendant ce temps, les membres de l’équipage ont profité de quelques minutes d’apesanteur, avant de retourner sur Terre.

Les plaintes contre Jeff Bezos

Le vol spatial de William Shatner, ainsi que celui qui a eu lieu le 20 juillet, ils ne se sont pas déroulés sans une polémique comme contexte. Est-ce que certains anciens employés de Origine bleue ils ont dénoncé l’entreprise Bezos pour leur culture de travail toxique mais aussi pour ne pas respecter les protocoles de sécurité nécessaires pour effectuer ce type de déplacement. Cela a été catégoriquement démenti par la société.

« Cela n’a pas été mon expérience en Bleu« , assuré Pouvoirs, qui a non seulement accompagné Shatner il était également l’un des responsables de la mission et des opérations du vol. Il a également statué : « Nous sommes extrêmement minutieux, depuis les premiers jours jusqu’à maintenant, lorsque nous commençons nos vols avec des humains. La sécurité a toujours été notre priorité absolue « .

