Star Trek: Voyager Documentary Sneak Peek revient sur l’héritage épique d’un classique de la télévision

Les créateurs de To The Journey: Looking Back on Star Trek: Voyager viennent de partager leur clip montrant plusieurs Star Trek anciens élèves, dont George Takei, Mary Chieffo, Armin Shimmerman, Jeffrey Combs, Andrew Robinson et Voyageur met également en vedette Robert Beltran et Tim Russ, assis dans une chaise résolument spatiale pour des interviews. La réunion, comme vous pouvez le voir, est joyeuse, car les personnes interrogées applaudissent avec l’équipage alors qu’elles se réunissent pour discuter de l’héritage de Star Trek.

Le documentaire financé par le crowdfunding des créateurs de Ce que nous avons laissé derrière nous : Retour sur Star Trek : Deep Space Nine lancé sur Indiegogo plus tôt cette année, devenant ainsi le film documentaire financé par le crowdfunding le plus réussi de tous les temps. La somme record et la campagne permettront aux cinéastes de remasteriser Star Trek : Voyager des séquences en haute définition et comprennent « un film exclusif, jamais vu auparavant Voyageur surprendre. »

« Cela fait plus de 25 ans que Voyageur s’est d’abord perdu dans le quadrant Delta et nous a tous emmenés dans un incroyable voyage de sept ans. Il est maintenant temps de revisiter, de célébrer et d’explorer pleinement ce qui a rendu cette série Star Trek si spéciale. Les acteurs et l’équipe de cette émission révolutionnaire méritent la plus haute reconnaissance, et avec votre aide, nous allons y arriver ! »

« Nous en sommes encore aux premiers stades de la production avec plus d’interviews et de séquences d’accompagnement à filmer. Une fois cela terminé, les dépenses de post-production devront être couvertes telles que le montage, la musique, l’animation, la correction des couleurs, le mixage du son et Licences de séquences CBS/Star Trek. Plus nous améliorons cette campagne Indiegogo. «

Les cinéastes ont commencé à tourner Vers le voyage : retour sur Star Trek : Voyager pendant Star Trek: The Cruise au début de 2020, qui a célébré Voyageur25e anniversaire avec des invités dont Kate Mulgrew, Jeri Ryan, Robert Picardo, Roxann Dawson, Ethan Phillips, Tim Russ et Garrett Wang. Le documentaire est comme annoncé après que Ryan l’a reprise Voyageur rôle dans Star Trek : Picard, mais avant que Mulgrew n’annonce son retour pour exprimer Kathryn Janeway dans Star Trek : Prodige. Nous pouvons également nous attendre à ce que Beltran joue un rôle dans Star Trek : Prodige, bien que qui il joue reste encore inconnu.

Cela peut prendre un certain temps avant qu’il ne soit terminé, donc si vous avez besoin de gratter cette démangeaison de Star Trek avant que le documentaire ne sorte en salles, vous pouvez toujours vous téléporter à bord de Star Trek Cruise V et voir tous vos favoris, y compris George Takei, Walter Koenig, Sonequa Martin -Green, Jonathan Frakes, Marina Sirtis, Denise Crosby, John de Lancie, Terry Farrell, Alexander Siddig, Chase Masterson, Nana Visitor, Max Grodénchik, Robert Picardo, Ethan Phillips, Garrett Wang, John Billingsley, Connor Trinneer, Anthony Montgomery, Anthony Rapp, Kenneth Mitchell, Mary Chieffo, Dr Erin Macdonald, Dr Mohamed Noor, Dr Stephen Granade, Jacquii Peters Makeup Artist et Band 47 pour jouer vos jams Star Trek.

Apporte ton Star Trek uniforme, car il est fortement encouragé pour booster l’expérience immersive ! Apportez vos pyjamas Trekkie pour la soirée dansante Starfleet Pyjama Jam. Vous pouvez également vous faire maquiller par Jacquii Peters pour compléter votre transformation. Il y a une soirée à thème tous les soirs ! La nuit Roaring Holodeck dit: « Faites nettoyer à sec vos combinaisons de zoot et vos mitraillettes huilées parce que cette fête Holodeck nous ramène aux années Roaring 20, tout comme la vie sur Sigma Iotia II! Vous devrez mettre votre nom sur l’attente liste, car ce voyage spatial est complet !

