Star Trek Universe reçoit plusieurs nominations aux prix Saturn

Alerte rouge! Alerte rouge! Les nominés pour les Saturn Awards 2022 ont été publiés par Deadline le vendredi 12 août 2022, et ils comprenaient plusieurs nominations pour Star Trek de trois des émissions en cours de la franchise. Recevoir des nominations pour les Saturn Awards 2022 sont Star Trek : ponts inférieurs pour la meilleure série animée et en compétition les uns contre les autres dans la catégorie Meilleure série de science-fiction (streaming) sont Star Trek : Découverte et Star Trek : d’étranges nouveaux mondes.

Avec le randonnée série, certains randonnée acteurs ont été nominés pour les Saturn Awards de cette année, chacun d’eux de la première saison de De nouveaux mondes étranges. Pour son rôle de capitaine Christopher Pike (à travers deux chronologies et une Deborah-warp), Anson Mount a été nominé pour acteur dans une série en streaming. Jeffrey Hunter est à l’origine de la version principale de la chronologie du personnage dans le pilote original pour Star Trek : la série originale.

Mount devra faire face à une concurrence féroce dans la catégorie, en particulier de la part des émissions de Marvel Cinematic Universe sur Disney +. Les autres nominés incluent Tom Hiddleston sur LokiOscar Isaac sur Chevalier de la Luneet Anthony Mackie sur Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver.

Le couple préféré des fans Spock/Chapel Actors nominé pour Saturns

Paramount+

Pour son rôle d’officier scientifique Spock, Ethan Peck a été nominé pour acteur dans un second rôle dans une série en streaming. Le personnage est né dans le même épisode de CGUoù il était joué par Leonard Nimoy, un rôle qu’il continuerait à jouer tout au long des trois saisons de la série et qu’il reprendrait pour les deux saisons de Star Trek : la série animéedeux épisodes de Star Trek : la nouvelle générationdans les six Star Trek films mettant en vedette l’original Entreprise équipage, et dans plusieurs de la chronologie Kelvin randonnée films.

Peck devra également faire face à la concurrence du MCU, grâce à la nomination d’Ethan Hawke pour sa performance en tant qu’antagoniste dans Chevalier de la Lune. Cependant, Netflix Académie des parapluies a fourni une plate-forme digne de nomination pour Elliot Page, et Apple TV + a à la fois Zach Cherry et John Turturro de Rupture et Joel Kinnaman de Pour toute l’humanité offrant également des performances dignes d’une nomination.

Et pour sa performance en tant qu’infirmière Christine Chapel, Jess Bush a été nominée pour l’actrice dans un second rôle dans une série en streaming. Le personnage a été créé par Majel Barrett-Roddenberry sur CGUet elle a continué à jouer le rôle tout au long TAS et dans plusieurs des randonnée films mettant en vedette l’original Entreprise équipage. En ce qui concerne la compétition de Bush, les autres nominés dans la catégorie incluent le tour de scène de Kathryn Hahn en tant qu’Agatha Harkness dans WandaVision. Moses Ingram, qui a fait vibrer tout le monde sur les réseaux sociaux après son apparition dans Obi Wan Kenobi.