Star Trek: The Motion Picture est remasterisé dans Director’s Edition 4K Ultra HD Preview

L’événement Star Trek Day de cette année a apporté un certain nombre de surprises et de révélations pour les fans de la franchise de science-fiction de longue date, et parmi eux se trouvait un premier aperçu de la sortie tant attendue 4K Ultra HD de Star Trek : le film. L’édition du réalisateur de la première sortie de Star Trek sur grand écran a été initialement publiée sur DVD en 2001, mais n’a jamais eu de mise à niveau Blu-ray. Aujourd’hui, vingt ans plus tard, la version définitive du film de Robert Wise revient dans une toute nouvelle restauration 4K avec la bande-son HDR et Dolby Atmos de Dolby Vision.

Le dévoilé Star Trek Le clip présentait une scène améliorée CGI créée pour l’original de 2001, et comprenait une comparaison entre les images de sa version initiale et la nouvelle version restaurée. Lorsque le nouveau transfert a été annoncé en juillet, le travail estimé nécessaire sur le film durerait jusqu’à huit mois, donc voir quelque chose maintenant était un bonus pour les fans et une bonne idée du travail à faire dans la nouvelle version.

À la fin du film original, le réalisateur Robert Wise a toujours été insatisfait du montage final en salles, qui a été réalisé dans un délai très serré et restrictif pour permettre au film de respecter sa date limite de sortie. Être autorisé à revisiter le film des années plus tard dans l’édition du réalisateur signifiait qu’il était capable de rectifier les ennuis qu’il avait et d’insérer des scènes abandonnées, des effets spéciaux perdus qui n’avaient pas été terminés à temps et de réaliser pleinement sa vision, qui a ensuite été éteinte. sur VHS et DVD.

Bien que Wise ait pu restaurer ce qu’il voulait dans le film, le réalisateur est décédé quatre ans plus tard, mais trois personnes qui ont travaillé sur le film original faisaient partie intégrante de l’équipe de restauration de cette sortie. Il s’agissait du producteur David C Fein, du superviseur des effets visuels Daren R. Dochterman et du superviseur de la restauration Mike Matessino. Quelqu’un qui a travaillé sur le film original était l’artiste acclamé des effets visuels Douglas Trumbull, qui a parlé du film en 2019 lorsque Star Trek: The Motion Picture est revenu en salles pour célébrer le 40e anniversaire.

Parler à ComicBook.com, a-t-il déclaré: « Je pense que tout le monde était sur le même bateau à cet égard parce qu’il y avait un désir certain d’élever Star Trek vers un territoire plus élevé et un territoire épique. Et c’est pourquoi il est nommé Star Trek : le film, pas seulement Star Trek autre chose. Ils voulaient s’assurer qu’il était différencié de la série télévisée épisodique. C’est pourquoi, je pense, ils ont engagé Robert Wise, parce qu’il avait fait Le son de la musique et West Side Story, des films vraiment importants qui étaient de nature épique. Et je pense que c’est ce qu’ils voulaient pour Star Trek. »

Il n’y a actuellement pas de date de sortie pour la version 4K en vente, mais si vous souhaitez revivre l’aventure originale vue au cinéma, la version cinéma est disponible sur le Star Trek : la collection originale de 4 films 4K UHD coffret.

Sujets : Star Trek