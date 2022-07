Star Trek: Strange New Worlds Saison 2 présente le croisement des ponts inférieurs

Pendant le Star Trek Panel de l’univers animé par Trekkie Lea Thompson, qui a eu lieu le samedi 23 juillet 2022, dans le hall H du San Diego Comic-Con 2022, il a été révélé que Star Trek : d’étranges nouveaux mondes la saison deux comporterait un épisode qui se croise avec la série animée Star Trek : ponts inférieurs.

La première saison en dix épisodes de De nouveaux mondes étranges a commencé à être publié sur Paramount + à partir de mai 2022, et il s’est rapidement hissé au sommet de nombreuses listes «Best of» de Trekkie. Avec l’équipage de l’USS Entreprise sous la direction du capitaine Christopher Pike (Anson Mount), la série a été acclamée pour son ton plein d’espoir et sa structure épisodique.

Pendant ce temps, la troisième saison de la comédie animée Ponts inférieurs fera ses débuts sur Paramount + à partir du 25 août 2022. Le spectacle a été créé par Mike McMahan (Rick et Morty et Opposés solaires), et il suit l’équipage du California-Class Cerritos. Étant donné que Ponts inférieurs a lieu plus de cent ans plus tard sur la chronologie que De nouveaux mondes étrangesil semble probable que le voyage dans le temps soit impliqué dans l’histoire de l’épisode.

FILM VIDÉO DU JOUR

L’épisode croisé sera réalisé par Number One lui-même, Jonathan Frakes. Selon un Tweet de McMahan, l’épisode mettra en vedette les « enseignes sur le Entreprise», suggérant que nous verrons les ponts inférieurs apparaître en live-action. Étant donné que Tawny Newsome (Ensign Beckett Mariner), Jack Quaid (Ensign Bradward Boimler), Noël Wells (Ensign D’Vana Tendi) et Eugene Cordero (Ensign Samanthan Rutherford) ont tous une expérience d’acteur en direct, cette décision est logique.

Plus de trekking à venir

Paramount+

En plus des allusions au croisement avec Ponts inférieursle casting de De nouveaux mondes étranges a offert quelques indices supplémentaires sur ce qui va arriver lorsque la deuxième saison arrivera en 2023.

Selon Christina Chong (La’An Noonien-Singh), la deuxième saison comportera des épisodes « exagérés ». Pendant ce temps, Ethan Peck (Spock) a déclaré que les téléspectateurs pouvaient s’attendre à voir le demi-Vulcain lutter avec son côté humain lors de la deuxième saison.

De plus, après avoir fait ses débuts dans la finale de la première saison, Paul Wesley reprendra le rôle de James T. Kirk. Cependant, il a déclaré que les téléspectateurs devraient s’attendre à voir une « autre facette de Kirk ». Cela a du sens, étant donné que dans « A Quality of Mercy », nous avons vu une version future et parallèle du capitaine fondateur de Starfleet.

La première saison de De nouveaux mondes étranges et les deux premières saisons de Ponts inférieurs sont actuellement disponibles en streaming sur Paramount+.