Star Trek: Strange New Worlds ramène la légende de Star Trek, le capitaine James T. Kirk !

La nouvelle série très attendue De nouveaux mondes étranges de l’univers « Star Trek » sera lancé aux USA en mai. Et tandis que les fans une réunion avec Capitaine Pike (Mont Anson) Monsieur Spock (Ethan Peck) et numéro un (Rebecca Romijn) de « Star Trek : Discovery » travaille déjà dur dans les coulisses d’un 2e saison travaillé. Les Trekkies peuvent s’attendre à ce qu’un autre revienne bientôt Légende de Star Trek Soyez heureux: Capitaine James T Kirk!

Enfin, la nouvelle série est interrompue Préquelle de la série culte classique et raconte les premières aventures du célèbre vaisseau spatial USS Entreprise et leur équipage dirigé par le capitaine Pike. Comme cela a maintenant été officiellement confirmé, l’équipage est toujours autorisé à en faire un à partir de la saison 2 jeune James T.Kirk bienvenue sur le pont, qui est toujours sur Début de sa carrière dans Starfleet des stands.

Paul Wesley confirmé pour succéder à William Shatner

Cependant, ceux qui espéraient un retour du légendaire acteur de Kirk, William Shatner, seront surpris. Puisque la série se déroule avant la série culte (des années 1960), les retrouvailles avec un Shatner aujourd’hui âgé de 90 ans sont hors de question.

Au lieu de cela Paul Wesley son successeur en tant que James T. Kirk figurer dans la série. L’acteur américain de 39 ans devrait être connu de certaines des séries à succès « Vampire Diaries » et « Smallville ». Il a de grandes chaussures à remplir dans son nouveau rôle d’aspirant capitaine Kirk, mais cela ne l’a pas dissuadé du rôle, révèle-t-il dans une déclaration à son casting. Surtout, il n’a que des éloges pour son grand modèle et espère pouvoir le représenter sur le plateau de la série « Star Trek » dans son esprit.

Je suis profondément touché et encore un peu commencé à avoir eu l’honneur d’incarner l’inimitable James T Kirk. Depuis que je suis enfant, j’ai été impressionné par le monde imaginatif créé par Gene Roddenberry.

Récemment, j’ai pris un vol pour Los Angeles pour découvrir que l’homme au pic.twitter.com/U8GVD4ZemP – Paul Wesley (@paulwesley) 15 mars 2022

Quand Star Trek : Strange New Worlds arrive-t-il ? La nouvelle série Star Trek arrive… 5 mai 2022 avec le premier 10 épisodes sur le service de streaming américain Paramount +. Malheureusement, il n’y a pas encore de date de début en allemand.

La nouvelle série « Star Trek : Strange New Worlds » réunit le capitaine Pike (Anson Mount), M. Spock (Ethan Peck) et Number One alias Una Chin-Riley (Rebecca Romijn) de l’USS Enterprise pour leur première mission spatiale ensemble.

Alors que l’équipage de l’USS Enterprise continue de croître, les détails de la première histoire encore secrets tenu. Selon les créateurs, il n’y a pas d’histoire globale à raconter, mais des histoires individuelles pour chaque épisode, basées sur l’original.

Star Trek 4 annoncé avec Chris Pine en tant que capitaine Kirk

Parallèlement, Studio Paramount travaille fébrilement sur un nouveau film Star Trek encore avec Chris Pin dans le rôle d’un jeune Capitaine Kirk avec son équipage encore jeune de l’USS Enterprise. Les premiers détails et une date de sortie en salles sont encore secrets et devraient être dévoilés dans les prochains mois.