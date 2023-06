Star Trek : Strange New Worlds – Nouveaux trailers pour le lancement de la saison 2 en juin chez Paramount+

Polar Lights Star Trek U.S.S. Grissom Maquette échelle 1:350

VESSEL SCIENCE : peu de motifs de vaisseaux étoilés dans le panthéon Star Trek sont aussi distinctifs que la classe Oberth, U.S.S. Grissom, présenté dans Star Trek III : The Search For Spock et Star Trek : The Next Generation. Grande échelle populaire : Grissom est le dernier ajout à la gamme de modèles Polar Lights à l'échelle 1/350 qui offre des détails nets et des options pour le capteur arrière. Caractéristiques : le kit est authentiquement détaillé et est conçu pour un éclairage personnalisé. Il comprend des autocollants de marquage et une base en dôme avec tige de support en métal. Caractéristiques rapides : échelle 1/350, 79 pièces. Longueur : 34 cm. Moulé en plastique blanc avec pièces transparentes, feuille de décalcomanie et instructions d'assemblage illustrées. Niveau de compétence 2 : suggéré pour les modélistes à partir de 10 ans. Peinture et colle nécessaires.