‘Star Trek: Strange New Worlds’ a commencé la photographie principale

La photographie principale a commencé sur la première saison très attendue de « Strange New Worlds », selon à la variété .

Cette dernière série dérivée suivra les aventures du capitaine Christopher Pike (Anson Mount), de M. Spock (Ethan Peck) et de Number One (Rebecca Romijn) sur l’USS Enterprise et se déroule essentiellement comme une préquelle de « The Série originale « avant que James T. Kirk prenne le commandement du vaisseau de classe Constitution.

Vous vous souviendrez peut-être que, tandis que l’équipage de l’USS Discovery a vaincu l’IA diabolique appelée Control, a sauvegardé les données de la sphère et a utilisé la technologie tortueuse de voyage dans le temps du signal rouge pour sauter 950 ans dans le futur dans le décevant. finale de la deuxième saison de «Discovery», l’équipage de l’USS Enterprise est resté au 23e siècle. Eh bien, ils sont en quelque sorte devait.

Les fans faisaient campagne pour un spin-off axé sur Pike depuis la deuxième saison de « Discovery » et Mount lui-même a dit à 45secondes.fr , « Je ne vais pas me languir et rester à l’écart. J’adorerais [play Pike again]. Puis le 15 mai 2020, c’était officiellement confirmé sur les réseaux sociaux par Mount, Peck, Romijn et le producteur exécutif Alex Kurtzman.

Peck a récemment publié une photo sur Instagram de … euh, un caddie à moitié enterré dans la neige, géolocalisé à Toronto, indiquant qu’il était de retour en Ontario.

Mais ce qui sera différent dans la production de « Strange New Worlds », c’est qu’elle bénéficiera du mur vidéo de réalité virtuelle et artificielle qui a été pionnier pour la production de « The Mandalorian » par plusieurs sociétés d’effets visuels, dont ILM et Pixomondo. Une source a déclaré à 45secondes.fr que CBS avait investi dans deux de ces configurations, l’une pour « Strange New Worlds » et l’autre pour la saison 4 de « Discovery ». Cela devrait permettre une plus grande construction du monde (et peut-être une meilleure écriture d’histoires) au sein de l’univers « Star Trek » sans la nécessité et les restrictions offertes par le tournage sur place. Regardons les faits en face, l’Islande ne peut que doubler pour autant de planètes extraterrestres.

Une source a déclaré à 45secondes.fr que ces uniformes mal ajustés vus à la fin de la saison 3 avaient été modifiés pour la saison 4. (Crédit d’image: Paramount +)

En parlant de mauvaise écriture, la quatrième saison de « Discovery » a aussi commencé photographie principale à Toronto et après plus d’un demi-an de retard, le casting de « Picard » est de retour à la production pour la deuxième saison. Les dates de diffusion n’ont pas été officiellement confirmées, mais les rumeurs abondent selon lesquelles nous devrions nous attendre à voir au moins deux de ces trois émissions en 2021.

Kalinda Vazquez a été désignée par Paramount Pictures pour écrire un nouveau film « Star Trek », avec Bad Robot de JJ Abrams produisant, Deadline rapports . Selon IMDb , Les crédits d’écriture de Vazquez sur « Discovery » incluent « Terra Firma, partie 2 »(S03, E10) et l’épisode« Ask Not »de« Short Trek », cependant, elle est également répertoriée comme« productrice consultante »pour les six derniers épisodes de la troisième saison. Apparemment, Vazquez porte même le nom d’un personnage joué par Barbara Bouchet de l’épisode « The Original Series » « By Any Other Name » (S02, E22). Cette nouvelle confirmerait que Paramount va de nouveau en avant avec un long métrage « Star Trek » sur grand écran après Noah Hawley tentative bloquée . Cependant, le trio de films « Trek » produits par Bad Robot a été totalement terrible, chacun étant progressivement pire que son prédécesseur.

Kate Mulgrew a confirmé son retour pour la saison 2 de « Prodigy » et la première saison sera diffusée quelque temps plus tard cette année. Un peu décevant, l’émission dérivée proposée de «Section 31» axée sur Phillipa Georgiou (Michelle Yeoh) est toujours des «conversations» et ne se produira désormais que lorsque l’un des cinq projets actuels de Star Trek – «Discovery», «Prodigy», «Lower Decks, « » Picard « et » Strange New Worlds « – est terminé, selon Alex Kurtzman et Julie McNamara, chef de la programmation de Paramount +.

La campagne officielle de financement participatif pour le projet documentaire « Star Trek: Voyager » a enfin lancé et au moment de la rédaction, a passé un stupéfiant un demi million dollars, des années-lumière au-delà de son objectif initial.

Enfin, CBS All Access est devenu Paramount + à partir du 4 mars et à ce titre, chaque incarnation de « Star Trek » y est désormais disponible. De nouvelles mises à jour d’applications sont disponibles pour Android et iOS, mais vos connexions existantes devraient être conservées si vous étiez déjà abonné. Certains utilisateurs ont signalé des difficultés sur Roku, mais si vous mettez à jour l’application (Accueil> paramètres> système> mise à jour du système), cela devrait fonctionner.

Les meilleures offres Paramount Plus du jour

Correction: Une version antérieure de cet article désignait à tort Toronto comme la capitale du Canada. Toronto est la capitale de la province canadienne de l’Ontario, mais la capitale nationale se trouve à Ottawa.

Suivez Scott Snowden sur Twitter. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.