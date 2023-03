Star Trek: Strange New World obtient la saison 3

Paramount a enfin révélé le secret bien gardé : nous pouvons donc nous réjouir de la Début de la saison 2 la nouveauté de la série populaire Star Trek : d’étranges nouveaux mondes Soyez heureux.

Ça commence déjà le 15 juin 2023 sur le service de streaming Paramount+qui est désormais également disponible en Allemagne et diffusera donc les nouveaux épisodes en même temps que la première américaine.

Les créateurs de la série surprennent les fans avec l’officiel Confirmation d’une 3ème saison.

De quoi parle Strange New Worlds ?

La célèbre nouvelle série « Strange New Worlds » de l’univers « Star Trek » est disponible sur le streamer américain en Allemagne depuis l’année dernière et livre Retrouvailles avec le capitaine Pike (Mont Anson) Monsieur Spock (Ethan Peck) et numéro un (Rebecca Romijn) la USS Entreprisequi apparaissent dans la deuxième saison de Star Trek : Découverte ont fait leur première apparition et sont rapidement devenus les favoris de la foule.

La spin-off recrute Préquelle de la série culte avec le capitaine James T. Kirk et raconte la premières aventures du légendaire vaisseau spatial USS Enterprise et son équipage, dirigé par le capitaine Pike, bien avant que le capitaine Kirk ne prenne le pont.

Nous avons donc été autorisés dans le premier 10 épisodes de la première saison nos héros sur les leurs Missions au 23e siècle faites-en l’expérience explorer de nouveaux mondes et galaxiesqu’aucun humain n’a jamais vu auparavant. En particulier le référence stylistique à la série culte des années 1960 et la façon dont il a été raconté a ravi les fans du monde entier, de sorte qu’une extension n’a pas vraiment été une surprise.

dans quoi nous saison 2 peut s’attendre, nous délivre premier aperçu, dans lequel Ortegas se prépare pour sa première mission. Un premier vrai Bandes annonces j’espère que ça suivra bientôt.

Le premier casting de la saison 2 confirmé en tant que James T. Kirk

Pendant ce temps, la production de la saison 2 de Star Trek : Strange New Worlds prend forme. Après un surprenant à la fin de la première saison Apparition en camée de James T. Kirk a fait sensation, nous pouvons nous attendre à des retrouvailles avec le futur capitaine de l’entreprise, interprété à l’origine par William Shatner.

C’était pour saison 2 maintenant star de « Vampire Diaries » Paul Wesley dans le rôle du jeune James T.Kirk occupé, qui est encore au début de sa carrière dans Starfleet. Parmi les autres nouveautés, citons Carole Kane comme neuf Ingénieur en chef Pélia.

UN Retrouvailles avec les acteurs principaux complète le casting :

Anson Mount en tant que capitaine Christopher Pike

Ethan Peck comme M. Spock

Rebecca Romijn comme Una

Babs Olusanmokun en tant que Dr. M’Benga

Christina Chong dans le rôle de La’An Noonien Singh

Celia Rose Gooding dans le rôle de Nyota Uhura

Jess Bush comme Christine Chapel

Melissa Navia comme Erica Ortegas

De plus, les fabricants de séries ont un Le retour de Bruce Horak confirmé dès la première saison. Cependant, puisque son personnage a dû subir une mort en série, nous pouvons être curieux de savoir dans quel personnage l’acteur reviendra.