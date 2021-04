Star Trek: Prodigy annonce le retour du capitaine Janeway; Exprimé par Kate Mulgrew

Au cours de Star Trekillustre course, il y a eu de nombreux capitaines extraordinaires pour mener leur équipage là où aucun équipage n’est allé auparavant. L’un de ces capitaines emblématiques fait un retour. Le spectacle animé pour enfants Star Trek: Prodigy a recruté Star Trek: Voyagerde Capitaine Janeway.

Pendant Star Trekl’événement du panel mondial de Premier jour de contact, les producteurs exécutifs de la série Kevin et Dan Hageman (Chasseurs de trolls et Ninjago) a fait l’annonce avec Kate Mulgrew, qui reprendra son rôle légendaire. Le panel a confirmé que le capitaine Janeway servira d’hologramme d’entraînement d’urgence intégré au vaisseau Star Trek: Prodigy. Donc, on ne sait pas à quel point son rôle sera répandu, mais c’est Star Trek, donc les urgences se produisent souvent.

Le synopsis pour Star Trek: Prodigy est comme suit:

Star Trek: Prodigy suit une équipe hétéroclite de jeunes extraterrestres qui doivent comprendre comment travailler ensemble tout en naviguant dans une plus grande galaxie, à la recherche d’un avenir meilleur. Ces six jeunes parias ne savent rien du navire qu’ils ont réquisitionné – une première dans l’histoire de la franchise Star Trek – mais au cours de leurs aventures ensemble, ils seront chacun initiés à Starfleet et aux idéaux qu’il représente.

Développé et produit par Nickelodeon et Studios CBS, Star Trek: Prodigy sera présenté en première le Paramount + dans le nous Plus tard cette année.