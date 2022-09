Star Trek: Picard Showrunner Terry Matalas taquine un autre Titan

Dans une interview avec TrekMovie.com, Star Trek : Picard le showrunner Terry Matalas a révélé des détails clés sur le USS Titan-Aun « navire héros » qui sera présenté dans la troisième et dernière saison à venir de picard sur Paramount+.





En plus d’introduire le Titan-A, Picard’s troisième saison verra le retour de la majorité de la distribution principale de Star Trek : la nouvelle générationqui a été diffusé pour la première fois en 1987. Le casting d’OG comprend Sir Patrick Stewart dans le rôle de Jean-Luc Picard, Jonathan Frakes dans le rôle de William T. Riker (ancien capitaine du USS Titanla Titan-ALe prédécesseur de), LeVar Burton dans Geordi LaForge, Michael Dorn dans Worf et Gates McFadden dans Beverly Crusher. L’ancien membre de la distribution Brent Spiner, qui a joué deux des parents du Dr Soong sur picard et données sur GNTest également de retour, aux côtés de l’actrice Denise Crosby, plus connue sous le nom de Tasha Yar, une bonne amie de Data et du USS Entreprise‘s premier chef de la sécurité. Cependant, on ne sait pas dans quels personnages (ou versions de personnages) ils joueront Picard’s dernière saison.

FILM VIDÉO DU JOUR

Riker a pris le commandement du Titan après avoir quitté Picard Entreprise-E équipage. Alors qu’il a été mentionné dans le film de 2002 Star Trek : Némésiset il est apparu dans de nombreux romans en prose, le vaisseau Starfleet n’a pas fait ses débuts à l’écran avant la finale de la saison de Star Trek : ponts inférieurs Saison 1, « Pas de petites pièces ». Le vaisseau d’exploration classique est un vaisseau de classe Luna conçu par Sean Tourangeau.

Cette Titansous le commandement du capitaine Riker, a continué à faire des apparitions dans plusieurs épisodes de la deuxième saison de Ponts inférieurs, et a fait les choses exactement comme on s’attendrait à ce que le commandant enthousiaste de Starfleet les fasse. Dans les commentaires audio de ces Ponts inférieurs épisodes, Frakes a accidentellement fait allusion au fait que le Titan était destiné à la ferraille (bien que ses commentaires exacts aient été bips), et il semblait probable que le navire allait bientôt apparaître en live-action.

Dans l’interview de TrekMovie.com, Matalas a expliqué la relation entre le Titan sur Ponts inférieurs et le Titan-A sur picard. «Après l’héritage de la classe Luna avec Riker, ce navire a été endommagé et retiré. Certains systèmes ont été remis en état et mis dans ce nouveau Titanla Titan-A« , a déclaré Matalas. Dans la continuité actuelle de Ponts inférieursla Titan plane toujours autour du quadrant sous le commandement de Riker, il reste donc à voir si nous assisterons à la Titan‘s moment de dégâts critiques à l’écran.





Un autre titan ?

Paramount+

La Titan et Titan-A ne sont pas les seuls possibles Titans qui apparaîtra dans picardla troisième saison. Selon Matalas, nous verrons également au moins un prédécesseur du Titan qui joue un rôle sur Ponts inférieurs. Il a expliqué que Ponts inférieursLa version du navire est basée sur une « incarnation précédente du CGU l’ère du cinéma », un Titan c’était « un peu une classe Constitution aussi, la classe Shangri-La originale ».

Matalas a également taquiné que nous ne savons pas encore qui sera le capitaine du Titan-A. « Ce capitaine est aussi un personnage majeur », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas un personnage que vous avez déjà vu auparavant, et vous en entendrez plus sur le Titan-A de ce capitaine. Et c’est un acteur que j’aime beaucoup. »