Star Trek: Picard Showrunner taquine de nombreux visages familiers de la prochaine génération qui reviennent dans la saison 3

La dernière saison de Star Trek : Picard ramènera non seulement le casting principal de Star Trek : la nouvelle générationmais aura également d’autres visages familiers qui reviendront dans la série. picard Le showrunner Terry Matalas a récemment taquiné de nombreux personnages de retour dans la série dans ses derniers épisodes, mais a également exprimé sa soudaine prise de conscience du nombre de vieilles stars incluses dans la série alors qu’il travaillait sur la post-production. Alors que picardLa deuxième saison de Jean-Luc Picard a partagé les opinions des fans, la troisième saison avait déjà été éclairée au vert et mettra enfin fin à l’histoire de Jean-Luc Picard.

Star Trek : Picard a ramené le capitaine de l’Enterprise de Patrick Stewart sur les écrans trois décennies après sa première apparition dans la franchise. Avec Paramount célébrant le Star Trek saga en continuant à étendre l’univers dans de nombreuses directions, picard était initialement une fenêtre bienvenue sur le passé pour de nombreux Trekkies. Maintenant, comme picard se prépare à tirer sa révérence une dernière fois, a expliqué Matalas au Treksperts peu glorieux podcast:

« Vous les aviez tout le temps… il y a eu un moment en particulier… c’est un moment légendaire, disons simplement. Je dirai qu’ils sont tous réunis. Et il se passe des choses et je me souviens m’être tourné vers mon assistant et lui avoir dit : « En ce moment, je devrais être en larmes, mais je suis trop stressé pour bien faire les choses. » Parce que je ne veux pas tout foutre en l’air. C’est la clé. Les moments ont vraiment frappé en post, quand maintenant je peux regarder ce moment et ce n’est pas Patrick, Frakes, LeVar, et Gates, et Marina, et Michael. C’est Picard, et Riker, et Geordi. Et la musique est en place. L’une des choses sur lesquelles j’ai passé beaucoup de temps en ce moment, c’est la musique. C’est tout à fait dans l’esprit de [Jerry] Orfèvre et [James] Horner… Et donc quand vous voyez ces moments avec le score, alors ça frappe. Vous êtes comme, ‘Oh, mon Dieu, nous avons fait ça!’

Et assez drôle, il y a des moments qui sont – parce qu’il y a des gens qui reviennent de Star Trek dans cette saison qui ne sont pas seulement le casting Next Gen. Il y a un personnage qui est dans Next Gen à qui j’étais, ‘Je veux vraiment que ce personnage revienne.’ Et quand ils l’ont fait, c’était étrangement plus excitant que tout le reste dans sa totalité. »