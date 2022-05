Star Trek: Picard Season Finale présente le retour surprise du personnage majeur de TNG

AVERTISSEMENT : Cet article couvre un SPOILER MAJEUR pour la finale de la saison 2 de Star Trek : Picard. Le mois dernier, lorsqu’il a été annoncé que Wil Wheaton ne reviendrait pas en tant que Wesley Crusher dans la troisième et dernière saison de Star Trek : Picard, Trekkies ont été indignés. En réponse à l’indignation, Wheaton a montré ses talents d’acteur et a joué le jeu, exprimant qu’il « partageait la tristesse » de ses fans mais avait hâte de parler à son Star Trek : la nouvelle génération camarades de casting dans La salle de préparation. Donc, personne ne soupçonnait l’apparition surprise de Wheaton en tant que Wesley Crusher dans la finale de la saison de picardsorti en streaming sur Paramount+ le jeudi 5 mai 2022 !

FILM VIDÉO DU JOUR

Wesley Crusher a été vu pour la dernière fois dans la septième saison de La prochaine génération. Alors, quel est le problème avec sa mystérieuse réapparition, et où était-il tout ce temps ? Le voyage de Wesley vers le poste que nous le voyons occuper (en tant que voyageur) dans la finale de la deuxième saison de picard a commencé il y a bien longtemps GNTLe sixième épisode de la première saison, « Where No One Has Gone Before ». Dans cette histoire, le Entreprise-D a été projeté dans les coins les plus reculés de l’univers connu en raison d’une modification expérimentale du moteur.

Heureusement, le capitaine Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) et son équipage sont capables de gérer la situation plus rapidement que l’équipage du Star Trek : Voyager, grâce à l’aide d’une entité extraterrestre connue sous le nom de Voyageur. Dans cet épisode, le Voyageur dit à Picard que Wesley est destiné à quelque chose d’inédit, le comparant à Mozart.





Le Voyageur réapparaît dans le cinquième épisode de la quatrième saison de GNT, « Souviens-toi de moi. » Dans cet épisode, la mère de Wesley, le docteur Beverly Crusher (Gates McFadden), est piégée dans un univers de poche, et c’est à Wesley et au voyageur de l’aider à la sauver (spoiler : ils le font).

Le Voyageur apparaît une troisième fois dans la septième et dernière saison de GNT, dans le vingtième épisode, « Journeys End ». Dans cet épisode, dans une intrigue qui n’a pas très bien vieilli, le Voyageur (joué par un homme blanc) se déguise en guide spirituel indigène avant de révéler sa véritable identité à Wesley. À la fin de l’épisode, Wesley part avec le Voyageur, et le Voyageur dit à Wesley qu’il ira là où aucun humain n’est allé auparavant – y compris des domaines où la pensée et la matière interagissent comme il ne l’avait jamais imaginé.





Wesley Crusher apparaît dans Star Trek: Picard Saison 2





Paramount Pictures

Dans le picard finale de la saison deux, nous pouvons enfin vérifier Wesley après avoir perfectionné ses compétences (et avoir vécu des expériences qui ont pu avoir des conséquences séculaires, mais vraisemblablement, c’est un conte pour une autre série – ou au moins une autre saison). Wesley se présente à la fin du dernier épisode avec une offre pour Kore (Isa Briones): Kore peut aussi être un Voyageur de l’espace et du temps, et rejoindre les rangs des superviseurs pour assurer le « bon écoulement du temps ».

Wesley a fait une autre apparition sur Star Trek depuis qu’il est devenu Voyageur. C’était une petite apparition qui mérite d’être mentionnée pour l’achèvement : lorsque le personnage peut être vu assis à la table de la noce lors du mariage de William Riker (Jonathan Frakes) et Deanna Troi (Marina Sirtis), ce qui aurait eu plus de sens si une scène plus longue expliquant sa présence là-bas n’a pas été coupée du film. Compte tenu du contexte que nous avons maintenant depuis la finale de la deuxième saison de picardcependant, il semble probable qu’il ait simplement choisi d’exercer ses capacités de voyageur et de s’assurer qu’il était en mesure d’être présent au moment important pour ses anciens coéquipiers.





Et en parlant des anciens coéquipiers de Wesley, la troisième et dernière saison de picard mettra en vedette le retour non seulement de Frakes, Sirtis et McFadden, mais aussi de Brent Spiner en tant que Data l’androïde, Michael Dorn en tant que Worf le Klingon et LeVar Burton en tant que Geordi LaForge. Bien que l’on ne sache pas si Wheaton, dont le retour en tant que Wesley dans la finale de la saison était un secret bien gardé, reviendra pour la saison trois de picardil semble extrêmement probable que nous verrons davantage le personnage dans l’un des prochains Star Trek montre sur Paramount +. Série dérivée de Kore et Wesley, s’il vous plaît ?

Vous pouvez diffuser Star Trek : Picard en ligne sur ParamountPlus.com.





Frank Langella Blasts annule la culture et le tir de Netflix : « Ce n’est pas américain »

Lire la suite





A propos de l’auteur