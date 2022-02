Star Trek: Picard Saison 2: distribution, intrigue, date de sortie et tout ce que nous savons

Avec la saison deux de l’un des plus excitants Star Trek spectacles à ce jour au coin de la rue, les fans ne peuvent s’attendre à rien de moins qu’une balade folle et excitante avec l’amiral Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) et sa compagnie dans Star Trek : Picard. Bien qu’il y ait eu tant de rebondissements depuis la première saison, il semble que la saison deux ait décidé de défier la norme d’excellence déjà établie.

La saison dernière, les fans ont vu l’inclusion de nombreux favoris de La prochaine génération époque, y compris Riker (Jonathan Frakes) et l’androïde préféré de tous, Commander Data (Brent Spiner). Après un examen attentif de la bande-annonce finale de cette saison, Picard et son équipe seront pleins de surprises et de visites de vieux amis.

En parlant de vieux amis, l’une des premières stars invitées annoncées pour la saison deux est Guinan (Whoopi Goldberg), qui a décrit sa relation avec Picard comme « plus proche que des amis et plus proche que la famille ». L’année dernière dans le talk-show de Whoopi Goldberg La vue, Patrick Stewart, qui incarne le légendaire amiral Jean-Luc Picard, a demandé à son ami proche Whoopi de revenir dans la série en tant que Guinan. Elle était plus que surprise et heureuse lorsque l’offre a été faite. Les fans ne peuvent qu’imaginer ce que Guinan fera, compte tenu de l’ennemi qu’elle rencontrera à nouveau sur le petit écran. Qui, je vous prie, cela pourrait-il être ?

Si les fans entendent le nom de John de Lancie, ils sourient instantanément. Pour ceux qui ne le savent pas, de Lancie est l’acteur qui joue l’entité omnisciente la plus espiègle, arrogante, mais parfois au bon cœur, Q. Alors que Q apparaît sur d’autres Star Trek titres, il a commencé à tourmenter l’équipage de l’Enterprise lors de la première saison de La prochaine génération. Il a jugé le capitaine Picard et son équipage de l’époque pour « crimes contre l’humanité », dont les fans se souviendront que Q a déclaré quelque chose à l’effet que le procès ne se terminait pas. D’après les bandes-annonces de l’émission, l’entité est correcte.

Il rend visite à notre androïde maintenant converti pour faire à nouveau des ravages dans l’univers. Initialement, Star Trek les fans peuvent demander pourquoi ramener Q dans le giron, mais la question devrait plutôt être, pourquoi pas ? John de Lancie a joué le rôle avec tant de passion et de joie que sa présence à l’écran en fait un bon divertissement. De plus, Q a présenté des dilemmes éthiques qui ont enseigné au public de précieuses leçons de vie. Sans aucun doute, nous ne pouvons nous attendre à rien de moins que l’habituel de Q et compagnie. Cependant, cela dit, Q pourrait apparaître dans un but plus sombre, étant donné la nature des scénarios précédents pour picard.

Bien que nous sachions que Brent Spiner reviendra pour la saison deux, ce ne sera pas en tant que Data. Au lieu de cela, Spiner revient en tant que « membre de la famille Soong » et confirme : « Je ne joue pas un personnage que j’ai déjà joué auparavant. » Les fans ont également voulu voir LeVar Burton (Geordi La Forge), Michael Dorn (Worf) et d’autres personnages du Star Trek univers. Espérons que cela arrive !

La bande-annonce présente également des visages familiers pour la nouvelle saison. Raffi (Michelle Hurd), l’amie de Picard et ancienne subordonnée, avec Seven of Nine (Jeri Ryan), semble voyager dans le temps jusqu’au 21e siècle à San Francisco. Plus que probablement, ce chemin temporel est l’action du Q espiègle (directement ou non) pour corriger les erreurs du passé. Il n’y a aucun indice dans la bande-annonce qui donne un problème spécifique à résoudre. Cependant, Picard a des sentiments non résolus envers certains personnages qui se sont sacrifiés pour lui la saison dernière.

Une grande question restante pour la saison à venir serait de savoir comment ils ont l’intention d’aborder la transformation de Picard la saison dernière, et gardera-t-il tous ses souvenirs intacts? Ce serait une tournure intéressante si la saison s’ouvrait avec un dysfonctionnement du corps androïde de Picard en raison d’un défaut de conception. Certaines interrogations sur la capacité du corps à fonctionner à la manière d’un être humain vivant remettent en cause les travaux du Dr Soong et de ses prédécesseurs. La bande-annonce a laissé aux fans extraordinairement peu de choses à continuer, mais c’est un mystère qui se dévoilera au fil du temps. Si la deuxième saison correspond à la première ou dépasse la qualité, les membres du public occasionnel ont quelque chose à attendre pendant la saison de streaming du printemps.





Selon de nombreux fans, la première saison était un regard à l’intérieur de l’humanité elle-même pour découvrir qu’elle n’existe tout simplement pas dans une seule espèce. Les données étaient l’incarnation de l’humanité, même s’il était une machine. Picard n’est pas le meilleur des deux mondes : c’est un être humain avec sa conscience dans un corps artificiel. Cela ressemble à une autre sous-intrigue qui se passe sur une autre Star Trek séries. La science pourrait être plus proche de la réalité que ne le croit le public.

Star Trek : Picard La saison 2 sera diffusée le jeudi 3 mars sur Paramount +. La nouvelle saison se composera de 10 épisodes et publiera un nouvel épisode chaque semaine.





