Star Trek: Picard et The Late Late Show rejoignent la liste d’arrêt de la production de Covid

Depuis le début de 2022, la variante Omicron de Covid-19 a continué de faire des ravages dans l’industrie du divertissement, avec Star Trek : Picard et The Late, Late Show avec James Corden étant deux des derniers à arrêter la production alors que le nombre de cas positifs de Covid augmente à des niveaux ingérables sur le plateau. Le même jour où LA a enregistré un record de 10 000 nouveaux cas de Covid, la nouvelle des deux fermetures est arrivée la même semaine où Sony a retardé la sortie du film Marvel. Morbius, les Grammy Awards ont été reportés et plusieurs premières et événements sur le tapis rouge ont été annulés ou retardés indéfiniment.

Série Paramount+ Star Trek : Picard a interrompu la production aujourd’hui, la série dirigée par Patrick Stewart subissant à nouveau les effets de la pandémie. La série a été touchée par plusieurs retards de Covid, la deuxième saison atteignant sa première crise à peu près au même moment où la première saison a été diffusée. Le tournage devait être terminé en 2020, mais des vagues de blocages ont signifié que la série est entrée dans une pause considérable qui n’a pris fin que l’année dernière. Alors que les nouveaux épisodes devraient arriver sur Paramount+ en février, le travail sur la troisième saison est déjà en cours. Ou du moins ça l’était.

Après avoir cru avoir essuyé les pires retards, Star Trek : Picard a reçu un rappel substantiel à quel point la pandémie est toujours perturbatrice après qu’une nouvelle épidémie de virus sur le plateau a eu pour résultat que plus de 50 membres de la distribution et de l’équipe ont été testés positifs et ont été contraints de s’isoler conformément aux directives actuelles. Bien que Stewart ne fasse pas partie des personnes infectées, les chiffres sont suffisamment importants pour arrêter la production de l’émission pour le reste de la semaine, et bien que, espérons-le, la semaine prochaine, les caméras tourneront à nouveau, les détails exacts pour savoir si cela se produira effectivement sont pour le moment indisponibles.

De plus, Le Late Late Show Avec James Corden a également été contraint de ne plus être diffusé jusqu’au 18 janvier, car son hôte a contracté le virus et a été contraint à l’isolement. Corden, qui est le deuxième hôte de fin de soirée cette semaine à être écarté par un test positif avec Seth Meyers, a déclaré qu’il se sentait actuellement bien après avoir été vacciné et boosté, et son isolement est destiné à des mesures préventives pour s’assurer qu’il ne se propage pas. le virus.

Star Trek : Picard et Le spectacle tardif sont les derniers d’une longue série de spectacles reportés alors que le nombre de pandémies continue d’augmenter au cours des premières semaines de l’année. Au nom de la prudence, ABC a arrêté cette semaine le tournage d’un certain nombre de ses plus grandes séries, notamment Grey’s Anatomy, Station 19 et La recrue. Cette nouvelle arrive juste un jour après le feu de Chicago et NCIS a suspendu leurs horaires de tournage pour permettre aux acteurs et à l’équipe de s’isoler. Bien que le nombre de cas ne montre aucun signe de ralentissement, il semble que 2022 va donner l’impression jour de la marmotte tout recommencer pour une industrie qui pensait que le pire de la perturbation était derrière elle.





