Star Trek Online lance une nouvelle saison avec des visages familiers au milieu d’une guerre civile klingonne

Une nouvelle saison de « Star Trek Online » est entrée en action cette semaine, apportant avec elle la conclusion de la guerre civile klingonne du jeu.

La nouvelle saison, appelée « House United », est sortie sur PC mardi 25 mai et présente les voix de plusieurs vétérans de la télévision « Star Trek » en tant que personnages klingons, ce qui permet aux joueurs de prouver leur valeur avant de construire une armée et de se diriger vers Qo ‘ noS (prononcé Kronos, le monde natal des Klingons) pour la bataille finale. (Si vous poursuivez Qapla ‘sur PlayStation 4 ou Xbox One, cependant, votre tour devra attendre jusqu’au 3 août lorsque la saison tombera sur ces consoles.)

Voici qui apparaît dans l’édition de cette saison du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur gratuit, ou MMORPG:

Mary Chieffo reprendra son personnage klingon «Star Trek: Découverte», L’Rell.

Rekha Sharma, qui joue le commandant Landry dans « Star Trek: Discovery », incarnera Adet’Pa.

Robert O’Reilly, qui a joué le chancelier Gowron, leader de l’Empire Klingon, dans deux émissions de franchise « Star Trek » (« The Next Generation » et « Deep Space Nine »), incarnera Aakar.

JG Hertzler reprendra son rôle de général klingon Martok dans « Deep Space Nine ». (On ne sait pas encore si – comme dans le spectacle des années 1990 – il sera promu chancelier.)

Editeur Perfect World Entertainment également a déposé une bande-annonce sur YouTube montrant de brèves scènes de la nouvelle saison. Notre conseil: venez pour les combats de navires klingons, restez pour le Bat’leth rose fluo.

Dans un communiqué, Perfect World a déclaré que les joueurs auront deux nouveaux chapitres présentant du contenu klingon, ainsi qu’un événement appelé « Only Qo’noS Endures », une opération de groupe de travail appelée « Remain Klingon », et trois nouvelles patrouilles.

« House United » comprend un Bat’leth rose fluorescent pour semer la peur dans le cœur de vos ennemis. (Crédit d’image: Perfect World Entertainment)

« Après avoir voyagé sur la planète sacrée de Boreth et descendu dans les fosses de Gre’thor, J’Ula, matriarche de la maison Mo’Kai, a ressuscité le célèbre guerrier klingon, L’Rell », a déclaré Perfect World. « L’Rell sera une lumière directrice pour J’Ula sur ce que signifie vraiment être Klingon. »

L’une des récompenses attendues de la nouvelle saison sera « un ensemble au sol inspiré par le méchant Aakar », a ajouté Perfect World, que les joueurs peuvent gagner « en explorant de nouveaux épisodes, patrouilles et TFO. [task force operations] associé à la guerre civile klingonne. «

