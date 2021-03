‘Star Trek: Lower Decks’ et ‘Picard’ nominations pour 3 NAACP Image Awards

Deux séries « Star Trek » sont nominées pour les NAACP Image Awards, une initiative destinée à honorer des performances exceptionnelles dans le cinéma, la télévision, la musique et la littérature.

« Star Trek: Lower Decks » et « Star Trek Picard » ont ensemble trois nominations, ce qui représente la première fois que la franchise est nominée depuis des décennies, selon TrekMovie.com. Les prix sont hébergés par l’organisation de défense des droits civiques NAACP, dont la vision est « d’assurer une société dans laquelle tous les individus ont des droits égaux sans discrimination fondée sur la race », selon leur site Web.

Le public peut voter sur les nominés à www.naacpimageawards.net avant la cérémonie, qui a lieu pratiquement le 27 mars à 20 h HAE (0000 GMT le 28 mars) en direct sur BET.

« Lower Decks » est en lice pour la série animée exceptionnelle, avec d’autres nominés, notamment « Big Mouth » (Netflix), « Central Park » (Apple TV +), « Doc McStuffins » (Disney Junior) et « She-Ra and the Princesses of Puissance « (Netflix).

Dawnn Lewis (Captain Freeman sur « Lower Decks ») a une nomination pour la performance exceptionnelle de voix off de personnage. Parmi les autres nominés dans la catégorie figurent Aisha Tyler (dans l’émission télévisée «Archer» sur FX), Courtney B. Vance («Hollywood’s Architect: The Paul R. Williams Story» sur PBS), Deon Cole («Kipo and the Age of Wonderbeasts « sur Netflix) et Laya DeLeon Hayes ( » Doc McStuffins « sur Disney Junior).

La réalisatrice Hanelle Culpepper a été nominée pour la réalisation exceptionnelle d’une série dramatique pour la première de la série «Star Trek: Picard», intitulée «Remembrance». Parmi les autres nominés dans cette catégorie figurent Cheryl Dunye (Lovecraft Country – «Strange Case» sur HBO), Misha Green (Lovecraft Country – «Jig-a-Bobo» sur HBO), Nzingha Stewart (Little Fires Everywhere – «The Uncanny» sur Hulu ) et Steve McQueen (Small Axe – « Mangrove » sur Amazon).

TrekMovie note que ce sont les premières nominations Image depuis 1997, bien que « Star Trek » soit reconnu depuis la première itération de la franchise, « Star Trek: The Original Series ».

« Star Trek: The Original Series » (TOS) a remporté un prix d’image lors de la première cérémonie, tenue en 1967, » TrekMovie a dit . « Depuis lors, Nichelle Nichols a été nominée pour son rôle dans ‘Star Trek IV: The Voyage Home’, Avery Brooks a reçu deux nominations pour son travail sur ‘Deep Space Nine’ et Alfre Woodard a été nominée pour son second rôle dans ‘Star Trek : Premier contact’. »

La franchise a été notée au fil des décennies pour ses efforts d’inclusion, comme avoir une star noire de premier plan dans les années 1960 (Nichelle Nichols dans TOS), ainsi qu’un personnage russe (joué par TOS Walter Koenig) représenté positivement à la hauteur de la Voiture froide. George Takei, co-vedette de TOS, n’a pas divulgué sa sexualité à l’époque par crainte de discrimination dans une société plus conservatrice qu’aujourd’hui; il est officiellement sorti en 2005.

Bien qu’elle n’ait pas reçu de nomination à la NAACP, la série actuelle « Star Trek Discovery » a présenté le premier de la franchise caractères transgenres et non binaires cette saison, avec son inclusion de longue date du premier couple ouvertement gay de « Star Trek ».

