Star Trek: les images de la saison 3 de Picard taquinent le retour d’Imzadi

Plusieurs images de Star Trek : Picard La saison 3, épisode 8, « Surrender », est sortie le lundi 3 avril 2023 et ils taquinent le retour d’Imzadi, alias la relation entre William T. Riker (Jonathan Frakes) et Deanna Troi (Marina Sirtis). Les images semblent montrer Riker et Troi s’embrassant à bord du Pie-grièche, le navire du capitaine Vadic (Amanda Plummer), amateur de monologues. Alors que ni Riker ni Troi n’apparaissaient dans le septième épisode de picard saison 3, ces images taquinent leur retour et taquinent que le duo partagera un set pour la première fois cette saison dans le prochain épisode.





Vérifier Star Trek : Picard images de l’épisode 8 ci-dessous:

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Que signifie « Imzadi » ?

Paramount+

« Imzadi » est un mot de la langue Betazed. Lorsqu’il est traduit en anglais, son analogue le plus proche est le terme d’affection « bien-aimé ». Compte tenu de son héritage en tant qu’hybride bétazoïde-humain, Deanna est celle qui met le mot en jeu. Sa première apparition a lieu dans le tout premier épisode de Star Trek : la nouvelle génération, « Rencontre à Farpoint. » Dans cet épisode, Deanna appelle par télépathie Riker « Imzadi » lorsqu’ils sont réunis sur l’USS Entreprise-D.

Au cours de GNTAu cours des sept saisons, Riker et Deanna ont eu un enchevêtrement romantique récurrent. Cependant, leur relation a reçu une nouvelle certitude dans le film de 2002 Star Trek : Némésisqui est actuellement la dernière sortie sur grand écran pour le GNT équipage. Ce film a commencé avec la réception de mariage de Riker et Deanna.

Après leur mariage en Némésis, Riker et Deanna sont rarement séparés. Ceci est confirmé par le Star Trek : ponts inférieurs finale de la saison 1, « No Small Parts ». Dans cet épisode, il est confirmé que Riker et Deanna sont affectés à l’USS Titan dans les années qui ont immédiatement suivi Némésis. Dans picard saisons 1 et 3, il est en outre confirmé que le premier enfant de Riker et Deanna, Thaddeus, est né à bord de ce deuxième Titan.

Dans picard saison 1, une ancienne version du couple réapparaît dans l’épisode « Nepenthe ». Cet épisode révèle que le couple a déménagé à Nepenthe parce que les ressources naturelles de la planète pourraient contrer une affliction à laquelle Thad est confronté. Malheureusement, leurs efforts sont vains et Thad décède par la suite.

picard la saison 3 a vu le retour de Riker et Troi. Mais jusqu’à présent, Riker a eu plus de temps d’écran que Deanna, et le couple n’a partagé l’écran que lorsqu’il se parlait via des communications subspatiales. Cependant, dans la scène finale de l’épisode 6, « The Bounty », Riker et Troi sont réunis… bien qu’en tant que prisonniers de Vadic.