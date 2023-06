Star Trek : les créateurs de Prodigy réagissent à l’annulation surprise de Paramount+

De grosses coupes ont été faites chez Paramount + la semaine dernière. Avec trois autres spectacles – Grease : la montée des dames roses, Le jeuet Reine de l’univers – la série animée Star Trek : Prodige a reçu le démarrage chez Paramount +. Auparavant, le show avait été renouvelé pour une deuxième saison sur la plateforme de streaming, désormais en post-production. Cependant, l’annulation signifie que la saison 2 ne viendra pas sur le streamer après tout, et pire encore, la première saison devrait également être retirée du streaming.







Les frères Dan et Kevin Hageman sont les créateurs du spectacle, qui est le premier film d’animation Star Trek s’adressent principalement aux jeunes enfants. Les deux ont partagé une déclaration sur leur officiel Twitter compte abordant les nouvelles que Star Trek : Prodige avait été supprimé chez Paramount+. Bien qu’ils qualifient les nouvelles de « décevantes », ils disent également qu’ils espèrent que la deuxième saison sera reprise ailleurs, car ils font maintenant leurs achats Prodige à d’autres plateformes de streaming et diffuseurs. Comme le dit la déclaration :

« Star Trek a appris à mon frère et à moi à lutter pour un avenir meilleur. Alors que les nouvelles de Star Trek : Prodige ne pas revenir à Paramount+ est décevant, [we] ayez confiance que ce spectacle sera repris par une nouvelle maison pour aider à développer notre base de fans fervents et inspirer la prochaine génération de Star Trek Ventilateurs. Notre équipe d’artistes talentueux et passionnés travaille sans relâche pour terminer S2. Et nous restons positifs et espérons que nos incroyables fans pourront le voir bientôt ! Janeway n’abandonnerait jamais, alors pourquoi le ferions-nous ? Suivons ses ordres et ‘Go Boldly.' »

Star Trek : Prodige L’écrivain Aaron J. Waltke a également commenté la nouvelle sur Twitter. Il a posté un tweet qui dit :

« Dans un monde de profonde incertitude, je choisis la joie. Il peut sembler radical de rejeter le cynisme. D’essayer chaque jour de rendre le monde un tout petit peu meilleur. L’espoir est un outil. Il peut s’agir d’une batterie, d’un bouclier ou d’une arme. . Et il peut être utilisé au service des autres. Nous construisons une route, pierre par pierre.







Star Trek : Prodigy a une deuxième saison en post-production, verra-t-elle le jour ?

Star Trek : Prodige ramène Kate Mulgrew pour reprendre son rôle de Star Trek : Voyager comme Kathryn Janeway. La distribution vocale de l’émission comprend également Brett Gray dans le rôle de Dal R’El; Ella Purnell comme Gwyndala; Jason Mantzoukas comme Jankom Pog; Angus Imrie comme zéro; Rylee Alazraqui comme Rok-Tahk; Dee Bradley Baker comme Murf; Jimmi Simpson comme Drednok; et John Noble comme devin.

« La série Paramount+ Grease : la montée des dames roses, Star Trek : Prodige, Reine de l’universet Le jeu ont terminé leurs tournées sur Paramount + et ne reviendront pas au service « , a lu une déclaration de Paramount + lorsque l’émission a été annulée. « Nous tenons à remercier nos acteurs et notre équipe extrêmement talentueux et nos partenaires de production pour leur travail passionné et leur dévouement. sur ces programmes, et nous leur souhaitons tout le succès possible dans leurs projets futurs. »

Star Trek : Prodige est toujours en streaming sur Paramount + mais devrait être retiré dans les prochains jours. Le temps nous dira si la saison 2 sera reprise ailleurs. Pour l’instant, les frères Hageman ont encouragé les fans à sauver Prodige en retweetant les publications avec le hashtag #SaveStarTrekProdigy.