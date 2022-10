Star Trek: le teaser de la saison 3 de Picard révèle le retour de deux méchants de la prochaine génération

Paramount + a lancé un nouveau teaser pour la troisième et dernière saison de Star Trek : Picard le samedi 8 octobre 2022, au Star Trek Panel de l’univers au New York Comic Con 2022. Le Star Trek fam s’est présenté et s’est présenté pour le panel qui a laissé tous les Trekkies dans la salle en larmes (pour de vrai, les fans étaient en larmes alors qu’ils montaient sur scène un par un pour poser des questions sur le Star Trek : nouvelle génération retour épique et tant attendu du casting dans la dernière saison de Jean Luc-Picard sur l’écran de télévision), et a répondu à certaines de nos questions brûlantes sur ce à quoi s’attendre quand picardLa troisième saison de sera diffusée le jeudi 16 février 2023 sur Paramount + aux États-Unis, avec de nouveaux épisodes de la saison de 10 épisodes disponibles en streaming chaque semaine le jeudi.

Parmi les acteurs de la liste des émissions dirigées par Alex Kurtzman, telles que Star Trek : Découverte et Star Trek : Prodigeà NYCC était le casting de GNT qui devrait revenir pour la troisième saison de picard, dont Sir Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner, LeVar Burton, Gates McFadden, Marina Sirtis et Michael Dorn. Un autre teaser pour la troisième saison a été révélé lors de l’événement, donnant à Trekkies plusieurs aperçus passionnants de ce qui attend nos héros la saison prochaine (et avant d’en arriver à nos méchants, picard introduit un nouveau héros dans le canon, la fille cadette de Geordi La Forge, l’enseigne Alandra La Forge (Mica Burton, la fille de LeVar), qui travaille aux côtés de son père).

Lore et le professeur Moriarty reviennent dans Star Trek: Picard Saison 3

Trekkies a également appris lors du panel du NYCC que Star Trek : PicardLa troisième et dernière saison de verrait le retour de deux des GNTles plus grands méchants, Lore, joué par Brent Spiner, et le professeur Moriarty, joué par Daniel Davis. Alors que Picard en découvre plus sur lui-même dans picardil est obligé de tenir compte de son passé et a affronté l’un de ses ennemis invincibles dans chacune des saisons précédentes de la série : dans la saison 1, les fans ont vu Jean-Luc enfin comprendre comment gérer sa mortalité, et dans la saison deuxièmement, le capitaine devait affronter ses peurs et affronter les Borgs.

Dans GNT et les films suivants, Trekkies a vu Picard vaincre de nombreux ennemis, mais celui qu’il ne pouvait pas déjouer était le professeur Moriarty dans l’épisode de 1993 « Ship in a Bottle ». Même avant qu’il y ait Star Trek : Voyager‘s Doctor, Moriarty a pu se créer lui-même et prendre le contrôle du Entreprisel’ordinateur. « Je pense, donc je suis », dit-il. Le holo-man n’est jamais vaincu ; au lieu de cela, partant explorer la galaxie avec son amant.

picard présentera également un nouveau méchant à la franchise, interprété par Amanda Plummer, lauréate d’un Tony Award (Pulp Fiction), qui rejoint le casting dans un rôle récurrent de Vadic, « le mystérieux capitaine extraterrestre du Pie-griècheun navire de guerre qui a jeté son dévolu sur Jean-Luc Picard et ses anciens coéquipiers de ses jours sur le Entreprise« , selon StarTrek.com. En plus de Burton, aider Jean-Luc et le reste de sa Entreprise l’équipe de pont s’en prend à Vadic est la nouvelle venue de la franchise Ashlei Sharpe Chestnut, rejoignant le casting dans un rôle récurrent. Cependant, il n’y avait toujours pas plus de mot sur le retour de Denise Crosby en tant que Tasha Yar.

Star Trek: picard La saison 3 débute aux États-Unis le jeudi 16 février 2023 sur Paramount +., Avec de nouveaux épisodes de la saison de 10 épisodes disponibles en streaming chaque semaine le jeudi