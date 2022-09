Star Trek: le créateur des ponts inférieurs éclaire la limitation du Holodeck

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les membres d’équipage de Starfleet servant à bord de l’USS Cerritos sur Star Trek : ponts inférieurs dormir sur des lits empilés dans un couloir plein d’électricité exposée lorsque le holodeck n’est qu’à quelques ponts ? Eh bien, Dan Slott, lauréat du Inkpot Award et écrivain de Marvel Comics, s’est rendu sur Twitter après s’être posé la même question (et heureusement pour les Trekkies du monde entier, il a obtenu une réponse de Mike McMahan lui-même). Mais alors que vous pourriez vous attendre à ce que l’auteur de plusieurs séries de Elle-Hulk, Homme araignée, Les quatre Fantastiques, Vengeurs des Grands Lacset de nombreux autres titres bien-aimés de Marvel Comics auraient reçu le Star Trek l’équivalent du No-Prize pour avoir signalé l’écart, Ponts inférieurs créateur Mike McMahan (Rick et Morty) a rapidement répondu avec une explication parfaitement raisonnable.

Plus précisément, Slott a envoyé un tweeter le 4 septembre 2022, demandant : « Question : Si vous avez un pont holo, pourquoi les officiers du pont inférieur doivent-ils dormir dans le couloir ? Ne pouvez-vous pas simplement entasser tout le monde dans le deck holo et lancer une simulation d’hôtel cinq étoiles ? »

Cela rappelle un programme holodeck vu sur plusieurs épisodes de Star Trek : Voyager, dont « Warlord », « Darkling » et « Alter Ego ». Le programme était connu sous le nom de « Tropical Resort Simulation 3 » et représentait à l’origine le Paxau Resort, une escapade luxueuse sur Talax. Le programme a été créé par Voyl’officier du moral, Neelix (Ethan Phillips). Plus tard, d’autres membres d’équipage, dont Tom Paris (Robert Duncan McNeill) et Harry Kim (Garrett Wang) ont modifié le programme pour intégrer des éléments des stations balnéaires polynésiennes de la Terre.





Le capitaine Freeman préférerait ne pas utiliser les dépenses d’énergie d’un hôtel Holo

Alors que les Lower Deckers sur le Cerritos pourrait profiter de tels logements, McMahan a envoyé une réponse un peu plus d’une heure plus tard expliquant pourquoi le changement bêta devra simplement s’asseoir dans leurs lits de couloir froids et continuer à rêver d’un joli joint comme le Paxau Resort.

« Bien qu’ils en parlent, c’est une dépense d’énergie que le capitaine préférerait utiliser ailleurs », a tweeté McMahan en réponse à Slott. « Booooo ! » McMahan a en outre répondu à l’enquête avec un tweet de citation indiquant: « Dan passe évidemment son temps sur un vaisseau spatial BEAUCOUP plus agréable. »

Cependant, un vaisseau avec un holodeck constamment en marche n’est pas toujours une bonne nouvelle. Voir le neuvième Star Trek film, Star Trek : Insurrectionpour un seul exemple.

Malheureusement, dormir sur un lit inconfortable dans le couloir n’est que le début des indignités en magasin pour le changement bêta sur Ponts inférieurs. La troisième saison de la comédie animée qui se déroule dans le randonnée univers est actuellement diffusé en streaming chaque jeudi sur Paramount +.