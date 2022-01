Star Trek : la saison 2 du tournage de Picard annulée à cause de Corona

Aussi dans le deuxième couronneAnnée, la pandémie continue d’avoir une emprise ferme sur le monde. Surtout l’annonce de plus en plus dangereuses COVID-19[feminine-Des variantes comme Omikron garantissent qu’une vie normale est loin d’être envisagée. Bureau à domicile, confinements, exigences en matière de masques et autres déficiences continuent de déterminer notre vie quotidienne, malgré les premiers vaccins qui promettent une amélioration.

Les restrictions massives ne s’arrêtent pas à l’industrie du cinéma et des séries, qu’est-ce que la nouvelle série Star Trek : Picard peut maintenant être clairement ressenti. Parce que comme on l’appelait maintenant, ils devaient Tournage des nouveaux épisodes de la saison 2 à cause d’une épidémie de corona massive sur le plateau annulé.

Le retour de Picard sera-t-il retardé ?

Que s’est-il passé? La raison est un épidémie de corona massive parmi les acteurs et cinéastes sur le plateau qui est sans égal : Plus de 50 (!) Membres de l’équipe et de la distribution des 450 équipes de tournage testé positif au COVID-19ce qui a eu pour effet immédiat tous les tirs se sont arrêtés devait être.

En effet, le tournage des nouveaux épisodes de la série de science-fiction devrait reprendre cette semaine après les vacances de Noël. Mais les tests Corona positifs des participants ont fait du studio un énorme déjoué la facture et devrait Retarder la production de semaines.

La saison 2 devrait débuter au printemps 2022

Néanmoins, Paramount et CBS s’arrêteront à la date de début prévue pour le moment Février 2022 fixé. Que ce soit aussi l’acteur picard de plus de 80 ans Patrick Stewart parmi les personnes touchées n’a pas encore été révélé. En général, le studio n’a pas voulu divulguer de noms spécifiques.

À Hollywood sont actuellement trop autres productions en série Affecté par des membres de la distribution et de l’équipe positifs testés par Corona qui voulaient commencer le tournage après les vacances de Noël ces semaines-là. À l’heure actuelle, les médias américains rapportent que les grandes cérémonies de remise des prix telles que les Grammy Awards et les Golden Globes se passent désormais d’un gala avec un tapis rouge en vue du nouveau développement. Les premières parties telles que la nouvelle série « Star Wars » « Boba Fett » ont également été annulées.

Star Trek Picard : Donc ça continue dans la saison 2

« Star Trek : Picard » annonce la saison 2, pour le plus grand bonheur des fans Retrouvailles avec le légendaire adversaire Q (John de Lancie) a commencé la série culte « Star Trek: The Next Generation ». De plus, le Reine des Borgs (Annie Wersching) de faire à nouveau partie de la fête. Des personnages populaires tels que Data (Brent Spiner), le conseiller Troi (Marina Sirtis) et le commandant Riker (Jonathan Frakes) ne devraient pas manquer dans les nouveaux épisodes, ni Michelle Hurd (musicien Raffi), Santiago Cabrera (Cristóbal Rios) et Evan Evagora ( Elnor) de la première saison.

Ici tu peux Bande annonce allemande de la saison 2 de Picard voir qui aime la 1ère saison en Allemagne Vidéo principale Célébrera la première :