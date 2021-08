« Star Trek : Discovery » termine le tournage de la saison 4

… Et c’est terminé sur S4 ! Un immense MERCI à notre incroyable casting et équipe. Je ne peux pas en dire assez sur l’effort, le travail d’équipe et le cœur qu’ils ont apportés à cette saison difficile. Nous éteignons maintenant les lumières et laissons les scènes entre de bonnes mains. Jusqu’à la prochaine fois … #StarTrekDiscovery pic.twitter.com/Ut8Bi6SSA0

– Michelle Paradis (@michelleparadis)

23 août 2021