Star Trek : Discovery, série Paramount+ : bande-annonce de la saison 5

Paramount vient de donner le premier aperçu de la saison cinq de la série »Découverte de Star Trek » au Comic Con de New York. Des scènes de combat intenses et Michael Burnham couvert de poussière et de débris de bataille peuvent être vus dans la nouvelle bande-annonce, donnant un aperçu du conflit bourré d’action auquel l’équipage de l’USS Discovery devra faire face dans sa cinquième saison.

De même, des images ont été montrées avec le lieu où se déroulera l’histoire, bien qu’aucun détail spécifique de son intrigue n’ait été donné. La cinquième saison aura un total de dix épisodes, tandis que les saisons précédentes ont eu 13 épisodes ou plus, la première étant la plus longue avec un total de 15 épisodes.

Créé par Bryan Fuller et Alex Kurtzman, » Star Trek: Discovery » a fait ses débuts en 2017 sur CBS All Access, une plate-forme qui deviendrait plus tard Paramount +. L’histoire de la série se déroule avant les événements de »Star Trek: The Original Series », mais le spectacle a subi un changement majeur de décor après la saison 2, avec l’équipage de l’USS s’aventurant dans un futur lointain.

Le résumé officiel de la saison 5 se lit comme suit: « Dans la saison cinq, le capitaine Burnham et l’équipage de l’USS Discovery découvrent un mystère qui les envoie dans une aventure épique à travers la galaxie pour trouver un ancien pouvoir dont l’existence a été oubliée depuis longtemps. » délibérément caché pendant des siècles. Mais il y a d’autres ennemis dangereux qui cherchent désespérément à remporter le prix pour eux-mêmes et ne reculeront devant rien pour l’obtenir.

En raison du succès de »Star Trek : Discovery », il semblerait que Paramount veuille continuer son histoire pendant plusieurs saisons. selon l’étoile Sonequa Martin-Greenle spectacle ne prévoit pas de se terminer de si tôt, donc une fin n’a pas encore été planifiée.

« Eh bien, la série avance définitivement, heureusement… La fin de partie n’a pas encore été évoquée. Nous parlons beaucoup de choses que nous voulons encore voir, ou du moins ils partagent avec moi les idées qu’ils ont, » a déclaré l’acteur.

La saison 5 de » Star Trek: Discovery » sera diffusée sur Paramount + en 2023.