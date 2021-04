Star Trek: Discovery – Saison 4: La première bande-annonce annonce une nouvelle menace pour la galaxie

En tant que membre de Premier jour de contact dans le Franchise Star TrekLorsque le premier contact entre les humains et les Vulcains a eu lieu il y a 25 ans dans le film «Star Trek: The First Contact» de la série culte «Star Trek: The Next Generation», Paramount et CBS ont annoncé une foule de nouvelles du «Star Trek ”Univers sur.

Fans de la nouvelle série Star Trek: Découverte sur peut compter sur un premier trailer de la saison 4 heureux, qui, comme cela est maintenant confirmé, toujours pour commencer en 2021 va. Avec les mots de bon augure « Nous ne sommes pas seuls!«Les premières scènes de la nouvelle saison montrent l’équipage de l’USS Discovery, dirigé par Capitaine Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) dans nouvel uniforme, en route vers une mission dangereuse.

Détails de la première histoire pour la saison 4

Quelle est la prochaine étape dans Star Trek: Discovery? Après les événements dramatiques de la saison dernière, lorsque le Discovery est devenu puissant Le temps saute dans le futur fait une annonce au début de la 4e saison menace nouvelle et écrasante pour la galaxie – comme l’équipage de l’USS Discovery ne s’est jamais rencontré auparavant: une anomalie gravitationnelle gigantesque et imprévisible qui s’étend sur cinq années-lumière et, selon la bande-annonce, se déplace à travers la galaxie sans motif et apparemment à pas de géant.

Après que Discovery lui-même ait à peine survécu à une telle rencontre, il est clair pour la Fédération que vous ne pouvez contrer la nouvelle menace qu’avec les membres non membres de la Fédération afin de sauver la galaxie entière avec ses planètes et ses habitants.

Selon la bande-annonce, il y en a aussi un Retrouvailles avec le nouveau livre des membres d’équipage (David Ajala) et son Rancune de chat et Adira (Blu del Barrio) de la saison 3. De plus, il semblerait que le protégé du Vulcain Saru (Doug Jones) soit de nouveau là. Beaucoup plus n’a pas encore été révélé sur les nouveaux épisodes.

Michael Burnham avec livre dans Star Trek: Discovery Saison 3 © CBS

Quand Star Trek: Discovery Saison 4 arrive-t-il?

« Star Trek: Discovery » sortira sur Paramount + aux États-Unis et en Allemagne cette année Netflix Continuez. Une date de début exacte sera annoncée. L’apparition de la première bande-annonce ne devrait pas prendre trop de temps. Nous vous tiendrons bien sûr au courant si une date de début spécifique a été fixée.