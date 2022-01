Star Trek Discovery Saison 4 Episode 8 Date et heure de sortie, compte à rebours, récapitulatif, où regarder au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Inde

La date de sortie de l’épisode 8 de la saison 4 de Star Trek Discovery est maintenant connue. Discovery d’Alex Kurtzman et Bryan Fuller est une série télévisée américaine diffusée sur la chaîne de streaming Paramount+. Star Trek : Discovery a été créé le 24 septembre 2017. Après Star Trek : Enterprise en 2005, c’était le premier à venir depuis lors. Discovery est la septième série Star Trek. Cette série montre le corps du vaisseau spatial nommé Discovery qui a commencé une décennie avant Star Trek : la série originale et à la fin de la deuxième saison de Star Trek : Discovery, le vaisseau spatial Discovery voyage des siècles dans son futur, qui a été le décor pour les saisons à venir.

De la saison 1 en 2017 à la saison 4 en 2022, nous sommes tous venus avec une telle curiosité après la fin de chaque épisode. Voici les mises à jour concernant la dernière date de sortie de l’épisode 8 de la saison 4 de Star Trek Discovery et d’autres informations connexes.

Quelle sera la date de sortie de l’épisode 8 de la saison 4 de Star Trek Discovery ?

La date de sortie de l’épisode 8 de la saison 4 de Star Trek Discovery est reportée au jeudi 10 février 2022 sur Paramount +, Pluto TV et d’autres plateformes de streaming. Auparavant, il devait sortir le 6e Le 15 janvier 2022 uniquement, mais a été annulé et reporté au 10 prochaine Février. Alors maintenant, votre attente va être terminée sur la date de sortie de l’épisode 8 de la saison 4 de Star Trek Discovery.

Où regarder Star Trek Discovery saison 4 épisode 8 ?

Aux États-Unis et au Canada, Star Trek: Discovery Saison 4 Episode 8 sera diffusé sur Paramount + à près de 3 h HE et 12 h PT. Star Trek: Discovery Saison 4 Episode 8 sera diffusé en Australie vers 18 heures AEST. Star Trek: Discovery saison 4 sera accessible sur Pluto TV au Royaume-Uni, et le service sera également disponible en Espagne, Italie et Allemagne. Star Trek: Discovery Saison 4 Episode 8 peut ne pas être disponible en Inde en raison du manque de Paramount +. Si c’est le cas, cela peut être sur différentes plates-formes. Le nombre d’épisodes de cette quatrième saison de Star Trek : Discovery est encore inconnu. Chaque semaine, un nouvel épisode sortira. La dernière date de sortie de l’épisode 8 de la saison 4 de Star Trek Discovery est la prochaine 10e Février.

Récapitulatif de l’épisode 7 de la saison 4 de Star Trek Discovery

L’équipage du Discovery était prêt à examiner un mutant vraisemblablement créé intentionnellement dans le dernier ou le septième épisode de la série, et l’ordinateur du navire Zora a joué un rôle important et actif pour déterminer de quoi il s’agissait. Jusqu’à ce que les fortes apportent une autre faveur et que Zora décide de ne pas laisser l’équipe réaliser la particularité de la source. Zora pense que sa fermeture pourrait mettre en danger les membres de l’équipe. Pendant ce temps, le capitaine Burnham est entouré de têtes, qui semblent apporter une charpente gigantesque.

Suite à cela, la décision était assez divisée quant à savoir s’ils pouvaient planer tranquillement en s’exprimant ou en prenant des mesures coercitives, et Ruon Tarka est même allé jusqu’à introduire une technologie capable de le faire.

Il ne reste plus qu’à attendre la date de sortie de l’épisode 8 de la saison 4 de Star Trek Discovery, soit le 10e Fév.

Quelle pourrait être l’intrigue de Star Trek Discovery Saison 4 Episode 8

La saison 4 est censée se dérouler 900 ans après les événements de Star Trek : la série originale. La date de sortie de Star Trek: Discovery Saison 4 Episode 8 a été fixée au 10 février 2022 sur Paramount +, Starfleet gérant les précautions pour empêcher Tarka et Boot d’arriver à la créature en premier. Ils seront hors de la région sans justificatif d’identité ni obstacle pour les aider, peu importe ce qui se passe. Voyons maintenant la suite de la série ; en attendant, restez à l’écoute avec nous.

Y aura-t-il l’épisode 9 de la saison 4 de Star Trek Discovery

La seconde moitié de la saison 4 devrait avoir six épisodes supplémentaires, portant le total à 13 – en ligne avec les saisons précédentes. Le prochain épisode mettra très probablement en œuvre le plan de Book et Ruon Tarka d’utiliser des armes isolytiques pour détruire l’anomalie.

Tarka a également indiqué son désir de voyager dans un autre univers, ce qui pourrait conduire le spectacle à explorer une autre dimension parallèle. Alors que la Fédération cherche à développer de nouvelles méthodes de voyage en distorsion, le lecteur de spores de « nouvelle génération » de Tarka pourrait devenir un sujet de discussion majeur.

Attendez maintenant la date de sortie 10 de Star Trek Discovery Saison 4 Episode 8e Février 2022.

