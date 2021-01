«Star Trek: Discovery», Saison 4: date de sortie sur Netflix et CBS All Access, ce qui se passe, acteurs, personnages et tout

Dans la troisième saison de « Star Trek: Découverte« Michael Burnham et le reste de l’équipage ont réussi à surmonter tous les obstacles avec succès et ont résolu le mystère de The Burn, mais ce n’était pas la fin des séries Netflix et CBS All Access, depuis le 16 octobre 2020. a confirmé un quatrième versement.

PLUS D’INFORMATIONS: Que s’est-il passé à la fin de la saison 3 de « Star Trek: Discovery »?

Les responsables de la diffusion de la bonne nouvelle étaient Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Alex Kurtzman et Michelle Paradise à travers une vidéo de moins d’une minute.

La production du prochain épisode de « Star Trek: Découverte»A commencé à Toronto en novembre 2020 et devrait durer jusqu’en juin 2021. Le plan initial était de filmer les quatrième et cinquième saisons consécutives, mais la pandémie de coronavirus a tout changé.

De plus, le producteur exécutif Alex Kurtzman a noté que la cinquième tranche de « Star Trek: Découverte»Est déjà prévu, bien qu’il n’ait pas encore été officiellement annoncé.

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 4 DE «STAR TREK: DISCOVERY»?

Selon Screen Rant, dans de nouveaux chapitres, la Fédération unie des planètes refera probablement surface après qu’une nouvelle réserve de dilithium aura été trouvée et exploitée.

Une fois le mystère qui a causé The Burn résolu, l’USS Discovery est devenu le phare de l’espoir, livrant du dilithium aux mondes membres de la Fédération et des voyages de distorsion dans la galaxie, mais la chaîne d’émeraude pourrait encore l’être. une menace malgré la mort de leur chef, Osyraa.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 4 DE « STAR TREK: DISCOVERY »

La quatrième saison de « Star Trek: Découverte»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « STAR TREK: DISCOVERY 4 »

Voici quelques-uns des acteurs qui pourraient revenir pour la quatrième saison de la série:

Sonequa Martin-Green en tant que commandant Michael Burnham

James Frain comme Sarek

Doug Jones comme lieutenant et officier scientifique Saru

Jason Isaacs comme Gabriel Lorca

Mary Wiseman comme Ensign Sylvia Tilly

David Ajala comme Cleveland Booker

Anthony Rapp comme lieutenant-commandant Paul Stamets

Shazad Latif comme lieutenant Ash Tyler

Anson Mount en tant que Christopher Pike

Blu del Barrio en tant que Adira Tal

Ian Alexander comme Gray Tal

Osyraa est-il vraiment mort à la fin de la troisième saison de « Star Trek: Discovery »? (Photo: CBS All Access)

QUAND LA SAISON 4 DE «STAR TREK: DISCOVERY» SERA-T-ELLE SORTIE?

La quatrième saison de « Star Trek: Découverte« Il n’a pas encore de date de sortie, mais il arrivera probablement en 2021 jusqu’à CBS et simultanément sur la plateforme Netflix en dehors des États-Unis. Il pourrait même être publié en 2022.