Star Trek Discovery: Saison 3 – Le sort des Vulcains et des Romuliens révélé

Dans l’épisode le plus récent de la 3e saison de Star Trek: Découverte nos personnages principaux voyagent sur une planète qui a été un pilier solide de la Fédération depuis les débuts. Mais comme tant de choses, ce fait s’est également produit dans le Changé les 930 dernières années, c’est pourquoi Michael Burnham est confronté à un nouveau défi.

Comme le titre l’indique, c’est le Planète volcanqui a beaucoup changé au 32ème siècle. Nous voulons voir ci-dessous pourquoi il en est ainsi, mais Attention, SPOILERS à venir!

Star Trek: Discovery – Les Vulcains et les Romuliens ont changé

Michael essaie toujours de retrouver la cause de l’incendie et la boîte noire du USS Yelchin la délivrer Astuces pour une nouvelle théorie. Elle pourrait éventuellement aider données scientifiques du volcan sûr, mais la relation avec les Vulcains a changé au cours des derniers siècles.

Romulus, le monde natal des Romuliens, a été détruit, mais ce sont, entre autres, les grands efforts de Ambassadeur Spock remercier pour ça sauvé de nombreux Romuliens pourrait devenir. Puis le frère de Michael a fait campagne pour que les Vulcains et les Romuliens se lèvent réfléchir à leurs racines communesredevenir un peuple. Un projet qui a porté ses fruits, mais la planète Vulkan s’appelle désormais dans « Star Trek: Discovery » Ni’Var et est pas membre de la fédération plus.

Michael parle aux membres du Conseil Ni’Var sur Star Trek: Discovery (© CBS)

Comme déjà mentionné au début, c’était Vulkan était autrefois membre fondateur de la Fédération. Après que les deux peuples se soient réunis, les Vulcains et les Romuliens ont convenu que leur monde serait restauré une planète indépendante devrait devenir, c’est pourquoi ils ont quitté l’alliance. Un conseil de Vulcains et de Romuliens gouverne maintenant Ni’Var. Son objectif est que conflits séculaires entre les deux peuples surpasser.

En outre, cependant, il est également suggéré que la sortie de Ni’Var de la Fédération peut-être quelque chose à voir avec le feu aurait pu avoir à faire. Ni’Var faisait des recherches sur un nouvelle forme d’entraînement de chaîne, cependant, y voyaient un grand danger, c’est pourquoi ils ont fini par utiliser le Suspension du projet conseillé. Cependant, la Fédération a ignoré ces avertissements. Il est possible que l’incendie ait pu être étroitement lié à ces expériences.

Enfin, à la fin de l’épisode, Michael obtient les données qu’elle espérait pour tester sa théorie. On découvrira peut-être dans l’un des prochains épisodes de la saison 3 si elle peut vraiment établir un lien entre l’expérience en question et l’incendie. «Star Trek: Discovery» fonctionne exclusivement sur Netflix tous les vendredis.

