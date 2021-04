« Star Trek: Discovery » révèle la bande-annonce de sa saison 4 très attendue

La célébration du « First Contact Day » a laissé des révélations intéressantes pour l’avenir de Star Trek, notamment au sein de la plateforme Paramount +. L’une des nouvelles les plus attendues était liée à « Star Trek Discovery », une série préquelle qui a présenté à ses fans un premier aperçu de sa quatrième saison tant attendue.

La première bande-annonce de la série mettant en vedette Sonequa Martin-Green a confirmé que la série reviendrait à l’antenne plus tard cette année. « Star Trek: Discovery » mettra en vedette le capitaine Burnham et l’équipage de l’USS Discovery face à une menace qu’ils n’ont jamais vue auparavant.

Alors que les mondes à l’intérieur et à l’extérieur de la Fédération ressentent l’impact de la menace sur leur chemin, ils doivent faire face à l’inconnu et travailler ensemble pour s’assurer que tout le monde dans l’univers puisse compter sur un avenir plein d’espoir.

La nomination de Burnham en tant que capitaine de l’USS Discovery était un événement très attendu qui a eu lieu lors de la finale de la saison trois. Michelle Paradise, l’une des showrunners de la série, a expliqué à Comicbook comment cette promotion amènera la série à un style plus traditionnel dans la franchise « Star Trek ».

«Burnham se sent comme lorsque vous placez quelqu’un comme Sonequa dans le rôle numéro un et que vous attendez juste le jour où elle prend la place du capitaine. Et nous savions qu’en entrant dans la troisième saison, c’est là que nous voulions l’emmener à la fin de la saison », raconte Paradise.

Elle assure que le parcours de Burnham dans la troisième saison l’amène à prendre un poste de commandement dans lequel, malgré tout, elle doit encore répondre à certaines personnes et qu’en acceptant le poste, maintenant son personnage doit continuer à grandir tout en essayant de savoir lequel. suit ci-dessous. « Star Trek Discovery » a été diffusé en exclusivité sur Paramount + aux États-Unis, tandis que Netflix a l’autorisation de distribuer à l’international.