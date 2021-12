Star Trek: Discovery rend hommage au capitaine Janeway du voyageur

Star Trek : Découverte L’épisode 5 de la saison 4 a révélé qu’il a rendu hommage à l’emblématique Star Trek : Voyager personnage, le capitaine Kathryn Janeway. L’épisode, intitulé « Les exemples », suit trois navires se lançant dans un voyage pour enquêter sur l’anomalie de la matière noire (DMA) qui a détruit Kwejian. L’un des navires s’identifie comme l’USS Janeway, probablement du nom du célèbre capitaine de l’USS Voyager, accompagné d’un autre navire de la Fédération unie des planètes. « Il est logique » qu’un navire d’exploration destiné à l’expédition d’investigation scientifique porte le nom d’un des meilleurs scientifiques d’antan. Le troisième navire s’identifie comme NSS T’Pau, de Ni’var (le monde uni des Vulcains et des Romuliens).

Cela fait 800 ans depuis la carrière du capitaine Kathryn Janeway à bord de l’USS Voyager. Le fait que la Fédération ait donné son nom à un navire signifie qu’il est toujours considéré comme une figure de l’histoire. Et pour cause aussi, puisqu’elle a été la première à naviguer dans le Quadrant Delta, l’une des zones les plus dangereuses de la Voie Lactée. En fait, le capitaine Janeway le dit elle-même : « Les Borgs, les plantes pichets télépathiques, les macrovirus – le quadrant Delta est un piège mortel ! » dans le Star Trek : Voyager épisode « Brisé.

De plus, Starfleet avait conçu un programme d’entraînement holographique inspiré d’elle par les années 2280. Les fans s’en souviendront peut-être en assistant les jeunes personnages dans Star Trek : Prodige alors qu’ils franchissent la dernière frontière.

Elle est familière, mais elle est différente… C’est un hologramme, elle est donc dotée de certains traits qui la rendraient sans doute un peu plus grande que nature, alors que bien sûr, l’action réelle Janeway était l’action réelle et ce que vous avez vu avec quoi vous avez. Mais j’aime la dessiner, j’aime l’illustrer et la façonner selon les besoins des autres personnages. C’est vraiment un merveilleux défi créatif.– Kate Mulgrew, l’actrice, sur la version du capitaine Janeway dans ‘Star Trek: Prodigy’

Kathryn Janeway est apparue dans le film de 2002 Star Trek : Némésis, le quatrième et dernier film avec le casting de Star Trek : la prochaine génération, pas en tant que capitaine mais en tant que vice-amiral de Starfleet. Fait intéressant, le personnage s’appelait initialement Elizabeth Janeway dans Star Trek : Voyager, d’après le célèbre écrivain du même nom. Après que la candidate aux Oscars Geneviève Bujold ait été choisie pour le rôle, elle a demandé que le personnage soit renommé « Nicole Janeway ». Cependant, en raison de problèmes de planification, elle a dû se séparer du projet dès le début et Kate Mulgrew a été choisie à la place. C’est Mulgrew qui a suggéré le nom de ‘Kathryn Janeway.’





