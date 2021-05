« Star Trek: Discovery »: les scripts de la saison 4 sont déjà terminés

Robe volantée denim léger - Bleu - Taille : 48 - Blancheporte

Cette saison, nos stylistes se sont amusées avec le denim fluide et les volants pour nous offrir une robe toute en légèreté. Déjà identifiée comme la prochaine star du dressing ! - Couleur bleu - Taille 48 - TAILLE • Longueur 98 cm env. COMPOSITION • Denim 100% coton DÉTAILS • Denim léger et fluide, pour une totale liberté de mouvements • Col rond fendu boutonné pour jouer avec la profondeur du décolleté • Fronces sous la découpe taille devant et dos, qui offre une belle ampleur • Manches longues élastiquées pour un effet blousant • Base volantée qui flatte la silhouette • Surpiqûres contrastées avec léger délavage ENTRETIEN • Lavable en machine