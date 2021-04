‘Star Trek: Discovery’ interrompt son tournage avant COVID-19

La quatrième saison de « Star Trek: Discovery », dont la production se déroule au Canada, a vu la nécessité de suspendre ses activités en raison d’une éventuelle exposition au COVID-19 par l’un des membres du tournage.

Selon The Hollywood Reporter, il est un membre clé de l’équipe de production dans la zone principale du plateau des Pinewood Studios à Toronto. Un employé associé à une autre production des studios aurait eu une conversation avec cet individu et par conséquent, « Star Trek: Discovery » a dû faire une pause.

Le Canada fait actuellement face à une troisième vague d’infections, qui a limité les déplacements dans le pays, ainsi que l’accès aux lieux publics, en particulier dans la ville de Toronto, présentant ainsi la première pause que connaît la franchise «Star Trek» pendant la pandémie, si nous escomptons les retards causés dans leur série.

Cependant, « Star Trek: Discovery » prévoit toujours de tenir sa quatrième saison plus tard dans l’année. Face à la pandémie, le producteur Alan Kurtzman, qui joue un rôle important dans la franchise, a offert son point de vue sur la façon dont l’industrie du divertissement a été marquée ces derniers mois grâce au streaming.

Dans une conversation avec Variety, Kurtzman suggère qu’il n’y a plus de grande séparation entre les films et les séries télévisées, puisque les deux formats partagent le même espace en streaming. « Je pense que l’alignement vertical a rendu impossible de ne pas accepter la réalité selon laquelle la frontière entre les films et la télévision a disparu. » il a commenté en référence au statut actuel de sa franchise.

Selon Kurtzman, cela ne signifie pas qu’il ne peut y avoir de films dans la saga « Star Trek » qui soient séparés de leur série télévisée, mais cela impliquerait d’avoir deux univers parallèles au lieu de former deux productions interconnectées dans ce même univers., Ce qui provoque les deux productions pour s’annuler.

