« Star Trek: Discovery »: explication de la fin de la saison 3

Dans la troisième saison de « Star Trek: Découverte«L’équipage va là où personne n’est allé auparavant: 930 ans dans le futur. Même la Fédération a subi quelques changements. Le principal mystère de cet épisode est la cause de The Burn, la catastrophe du dilithium qui a fracturé la galaxie et provoqué l’effondrement de la Fédération unie des planètes.

Dans chaque épisode du nouvel épisode de la série CBS et Netflix Le commandant Michael Burnham et l’équipage du Discovery ont découvert ce qui est arrivé à la Terre, le passage de Vulcan à Ni’Var et que la cause de The Burn était un Kelpien nommé Su’Kal piégé dans la dangereuse nébuleuse de Verubin.

Vers la fin, Osyraa s’empare du navire et trouve le siège de la Fédération, mais prétend qu’il vient en paix. Pendant ce temps, Michael a du mal à redonner le contrôle à l’équipage.

Osyraa a saisi le navire et a trouvé le siège de la Fédération (Photo: CBS All Access)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE LA SAISON 3 DE «STAR TREK: DISCOVERY»?

Dans le dernier épisode de la troisième saison de « Star Trek: Découverte», Saru et Culber restent bloqués dans cette nébuleuse avec l’enfant mutant Su’Kal et subissent les ravages des radiations, tandis que Michael et Booker restent à bord du Discovery avec Osyraa essayant de rester avec le navire.

Osyraa essaie d’utiliser le sérum de vérité pour amener Booker à l’emmener sur la planète riche en dilithium, mais Michael parvient à se rapprocher de son partenaire, fait une manœuvre, crée un champ de force et ils parviennent à s’échapper. Pour aider le reste de l’équipage, Michael envoie un message crypté à Tilly pour utiliser une bombe thermochimique.

Alors qu’Owo plante la bombe, Zareh menace de blesser Grudge et Booker le pousse rapidement à mort. Pendant ce temps, Osyraa semble battre Michael, mais elle revient avec une explosion phasique qui tue sa rivale.

Finalement, Burnham prend le contrôle du vaisseau, redémarre le système et rétablit le maintien de la vie. De plus, il suggère d’expulser le noyau de chaîne et de voler hors du Viridian, les sauvant ainsi avant que le navire ne s’effondre.

Malgré sa peur, Su’Kal éteint l’holo et fait face à la réalité, grâce aux fichiers, ils voient que la mort de sa mère a provoqué un cri qui a provoqué The Burn. Su’Kal voit le vrai visage de Saru et comprend qu’il est un camarade Kelpien.

Su’Kal voit le vrai visage de Saru et comprend qu’il est un camarade Kelpien (Photo: CBS All Access)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 3 DE «STAR TREK: DISCOVERY»?

Une fois le mystère qui a causé The Burn résolu, l’USS Discovery est devenu la lueur d’espoir, livrant du dilithium aux mondes membres de la Fédération et des voyages de distorsion vers la galaxie, mais la chaîne d’émeraude pourrait encore l’être. une menace malgré la mort de leur chef, Osyraa.

La quatrième saison de « Star Trek: Découverte», Qui a été confirmé en octobre 2020, continuera de se pencher sur le statut de la Fédération et de savoir si Ni’Var et même la Terre rejoindront l’union des mondes.