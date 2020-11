Star Trek: Découverte Saison 3 – Vaisseaux spatiaux du futur: les œufs de Pâques expliqués!

Celui qui a commencé il y a quelques semaines 3e saison de Star Trek: Découverte en a apporté grands changements pour les personnages et toute la série avec. Nous sommes maintenant loin dans le futur, dans le 32e siècle – et il semble qu’à cause des effets du Guerre froide temporellene pas donner de retour en arrière.

Heureusement, nos personnages principaux en ont maintenant un dans l’épisode le plus récent port très spécial qui pourrait devenir leur nouvelle maison. Si vous Épisode 5 mais je n’aurais pas dû encore voir, levez-vous quelques SPOILERS mineurs collecté!

Certains vaisseaux spatiaux dans Discovery font référence à des modèles classiques de Star Trek

Au début de l’épisode le plus récent, Discovery frappe enfin le nouvelle base de fédération ou ce qu’il en reste. Alors qu’ils entrent dans le port pour la première fois, l’équipage découvre quelques modèles futuristes celui d’entre eux connu Types de navires.

Premièrement, par exemple, un « Nouvelle constitution » mentionné. Bien que nous ayons le Vaisseau spatial ne vois pas, c’est très probablement un nouveau modèle de la classe de constitution. Comme on le sait, le était déjà dans cette classe NCC-1701 Entreprise, Le vaisseau spatial du capitaine Kirk dans la toute première série Star Trek.

L’USS Voyager au 24e siècle (© CBS)

Ensuite, l’équipage parle un peu plus de la «USS Voyager NCC-74656-J»qui, bien sûr, fait allusion à ce vaisseau spatial légendaire qui Capitaine Kathryn Janeway dans la série « Star Trek: Spaceship Voyager« devait rentrer à la maison par le quadrant Delta. Comme l’expliquent Owo et Tilly, resterait le « J » pour onze « Générations et évolutions ». Donc c’est probablement ce que c’est pas à propos du Voyager, mais un modèle de successeur moderne.

Un dernier œuf de Pâques se cache enfin au nom du «USS Nog». Cela indique clairement le Nog de caractère de la série «Star Trek: Deep Space Nine« . Nog était le premier Ferengi dans l’histoire de Starfleet. Dans le même temps, le «Discovery« -Maker par la présente Nog cast Aron Eisenberg un mémorial décédé en septembre 2019.

Le temps nous dira si nous verrons un jour certains de ces vaisseaux spatiaux en action. Peut-être que cela se produira dans l’un des prochains épisodes « Star Trek: Discovery », qui tourne toujours exclusivement sur Netflix le jeudi.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂