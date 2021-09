Star Trek: Date de sortie de la saison 2 de Picard, distribution, intrigue – Tout ce que nous savons jusqu’à présent

– Publicité –



Cette série télévisée se déroule aux États-Unis. Bon nombre de personnes ont aimé regarder Star Trek : Picard.

7,5 étoiles sur 10 ont été attribuées à Star Trek: Picard sur IMDb. La deuxième saison de la série Star Trek : Picard a été annoncée.

Date de sortie de Star Trek : Picard Saison 2 :

Février 2022 marque la date de sortie de Star Trek : Picard Saison 2. Elle sera diffusée sur Paramount+. Au total, dix épisodes seront inclus.

Star Trek: Picard a diffusé sa première saison sur CBS All Access entre le 23 janvier et le 26 mars 2020.

Au cours des prochains mois en 2020, Star Trek : Picard tournera sa deuxième saison. Mais, malheureusement, en raison de la pandémie de coronavirus, il a été reporté.

Le 16 février, il a repris. Enfin, le 2 septembre marquait son achèvement. Une fois le tournage de la deuxième saison de la série Star Trek : Picard terminé, le tournage de la troisième saison a commencé. La bande-annonce de la deuxième saison de Star Trek: Picard est visible ci-dessous.

Star Trek : Picard Saison 2

Remplie d’action, passionnante et dramatique, la série Star Trek : Picard a tout pour plaire. Contrairement à Star Trek : The Next Generation – 1987 ou Star Trek : Nemesis – 2002, Star Trek : Picard est un reboot.

Cela se concentre sur Jean-Luc Picard dans sa prochaine phase de vie. Michael Chabon, Kirsten Beyer et Akiva Goldsman ont développé Star Trek : Picard.

Star Trek: Picard est une série de science-fiction mettant en vedette Patrick Stewart, Alison Phil, Evan Evagora, Isa Briones, Michelle Hurd et Santiago Cabrera.

Santa Clarita, en Californie, était le lieu de tournage de Star Trek : Picard. Il y a dix épisodes dans la première saison de Star Trek : Picard.

Au total, dix épisodes seront inclus dans la saison 2 de la série Star Trek : Picard. Habituellement, les épisodes de Star Trek: Picard durent de 45 à 60 minutes.

Plusieurs studios ont participé à la production de Star Trek: Picard, notamment Secret Hideout, Weed Road Pictures, Escapist Fare, Roddenberry Entertainment et CBS Studios.

Il existe divers titres associés aux épisodes de Star Trek: Picard. Par conséquent, nous nous attendons à ce que chaque épisode de la saison 2 de Star Trek : Picard ait son identification unique.

Star Trek: La deuxième saison de Picard voit Jean-Luc Picard et son partenaire essayer de ramener l’avenir après la rupture du temps.

Nous mettrons à jour cet article s’il y a d’autres mises à jour sur Star Trek : la deuxième saison de Picard. Continuez à consulter ce site régulièrement pour ne rien manquer. Il est temps de parler du casting de Star Trek : Picard pour la deuxième saison.

Star Trek : Picard Saison 2 Distribution :

Retrouvez le casting de la série Star Trek : Picard Saison 2 ci-dessous.

Patrick Stewart dans le rôle de Jean-Luc Picard

Alison Pill dans le rôle d’Agnes Juris

Orla Brady dans le rôle de Laris

Brent Spiner dans le rôle d’Altan Inigo Soong

Annie Wersching dans le rôle de la reine Borg

Santiago Cabrera comme Cristobal – Chris – Rios

Jeri Ryan dans le rôle de Seven of Nine

Isa Briones dans le rôle de Soji Asha

Evan Evagora dans le rôle d’Elnor

Michelle Hurd comme Raffi Musiker

Whoopi Goldberg dans le rôle de Guinan

John de Lancie comme Q

A voir quand sortira la nouvelle saison de Star Trek : Picard.