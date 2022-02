Star Trek aura un nouveau film avec sa distribution originale

Paramount Pictures commencera avec la production du prochain film de Star Trek avant la fin de cette année. Le nouvel épisode continuera avec ce qui a été vu dans »Star Trek » à partir de 2009, » Star Trek dans les ténèbres » à partir de 2013 et »Star Trek au-delà » 2016. Producteur exécutif primordial, Brian Robbina déclaré avoir parlé avec JJ Abrams pour rejoindre le projet et démarrer la production du prochain film fin 2022. De plus, le studio a contacté Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho Oui simon pour reprendre leurs rôles respectifs.

Le nouvel épisode de Star Trek, sera réalisé par Matt Shakmanconnu pour son travail sur les séries Disney+ et Marvel Studios, »WandaVision ». En plus d’avoir Abrams comme producteur, qui a déjà travaillé sur le premier volet et sa suite »Dans l’obscurité »pour ensuite offrir le poste de réalisateur à Justin Lin dans le troisième volet »Au-delà ».

Les plans pour un quatrième épisode de Star Trek se sont évanouis après Chris Pine en 2018 et Chris Hemsworth a quitté le projet en raison des conditions de paiement. Même si la production se poursuivait et qu’elle devait continuer avec la même distribution et la même équipe de production, le film a été complètement arrêté en 2019. Pendant ce temps, la franchise de science-fiction bien-aimée créée par Gène Roddenberry a maintenu une présence constante sur le petit écran grâce au service de streaming Paramount+.

Le public reconnaîtra, bien sûr, Pine comme le personnage énigmatique de James T. Kirk contre le Spock décontracté et emblématique de Quinto. Saldaña a joué le rôle du lieutenant Uhura. Shakman supervise un scénario écrit par Josh Friedman et Cameron Squires. Ces deux-là ont adapté un projet antérieur rédigé par Lindsey Beer et Geneva Robertson-Dworet. Les détails de l’intrigue sont rares à ce stade, même s’ils devraient reprendre après les événements du troisième film de Justin Lin, »Star Trek au-delà ».