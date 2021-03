‘Star Trek’ aura un documentaire sur l’histoire de la franchise

Malgré son absence notable du grand écran ces dernières années, force est de constater que la franchise « Star Trek » est plus vivante que jamais à travers les multiples séries télévisées en cours de production et de développement, renforçant son image de l’une des franchises les plus importantes dans la scène de la fiction contemporaine, à égalité avec des phénomènes culturels tels que « Star Wars » et « Doctor Who »

C’est pourquoi Chaîne historique a ordonné la production d’une série documentaire de huit chapitres intitulée «Le siège central: 55 ans de Star Trek « , qui sera produit par ‘Compagnie Nacelle». D’accord avec Date limite, la série sera dirigée par Brian Volk-Weiss, créateur de la série Netflix « Les jouets qui nous ont fait« Y »Les films qui nous ont fait».

ce n’est pas la première fois Volk-Weiss travailler avec quelque chose lié à cette franchise. En 2016, il a réalisé le 50e anniversaire spécial qui Chaîne historique présenté sur son signal, qui a duré 85 minutes.

Cette nouvelle série documentaire présentera un aperçu des coulisses de certaines des meilleures productions liées à «Star Trek», Du début de sa création à la participation du comédien Balle Lucille à travers son étude ‘Desilu».

« Star TrekDepuis avant mes dix ans, cela m’a donné la chose la plus proche d’un code à suivre dans ma vie. Sans les mots «Je ne crois pas à un scénario sans victoire», je serais très seul, fauché et misérable dans ce monde. Alors dire que c’est un projet passionnant serait un euphémisme », a déclaré le directeur.

Ce documentaire comprendra des interviews de membres de la distribution, de l’équipe de production et de quelques experts de la franchise. Ils parleront également de quelques coins oubliés comme la série animée des années 70 et la série télévisée abandonnée »Star Trek: Phase II « .

Ian Roumain Il servira de showrunner et de producteur exécutif, poste avec lequel il partagera Portes Mcfadden de « La prochaine génération« Y Mark Altman, hôte de podcast Treksperts peu glorieux et auteur du livre « La mission de cinquante ans: toute l’histoire orale non censurée et non autorisée de Star TrekVolumes un et deux.