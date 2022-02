Star Trek 4 News a surpris ses propres membres de la distribution

Chris Pine et le casting de Star Trek ont ​​été tout aussi surpris que les fans par l’annonce de la sortie du prochain film.

Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que Star Trek 4 va officiellement de l’avant avec le retour de Chris Pine et des membres de la distribution d’origine. L’annonce est venue directement du producteur JJ Abrams lors de la journée des investisseurs Paramount, révélant que la suite avançait enfin après des années de blocage. Abrams a noté : « Nous sommes ravis de dire que nous travaillons dur sur un nouveau Star Trek film qui sera tourné d’ici la fin de l’année et qui mettra en vedette la distribution originale.

Alors que les acteurs sont généralement au courant de leur implication dans certains films avant qu’ils ne reçoivent des annonces officielles, le Star Trek les nouvelles de la suite auraient surpris Pine et les autres membres de la distribution. Selon The Hollywood Reporter, les acteurs et leurs représentants ont été surpris par la nouvelle, même si cela ne veut pas dire qu’ils ne souhaitent pas revenir. Selon le rapport, Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Karl Urban, Zoe Saldana et John Cho ont tous été pris au dépourvu par l’annonce. À partir de maintenant, Pine aurait entamé les premières négociations car il est la « pivot » du projet.

Le mot est Star Trek 4 commencera le tournage à l’automne avec des plans pour sortir le film d’ici le 22 décembre 2023. Que cela se produise dépendra de la fluidité de la production à partir de ce moment. Le scénario est en cours d’élaboration pour le moment sans budget encore en place, en attendant les négociations sur les talents. Cette suite conserve également le Star Trek franchise accompagnant les émissions Paramount + picard et Découverteainsi que les spectacles animés Ponts inférieurs et Prodige.

La route a été longue pour obtenir Star Trek 4 Made





Divertissement Spyglass

Certains fans peuvent ne pas retenir leur souffle sur celui-ci étant donné les faux départs pour Star Trek 4 qui se sont produits dans le passé. À un moment donné en 2018, il était prévu de faire la suite avec Chris Hemsworth venant à bord pour jouer le père du capitaine Kirk de Chris Pine. La conversation a échoué lorsque l’argent est entré en jeu, tuant finalement le projet tel qu’il était et envoyant Star Trek 4 Retour à la planche à dessin. JJ Abrams et Paramount doivent être plus satisfaits du nouveau plan mis en place pour la suite.

Quentin Tarantino a taquiné en faisant un Star Trek film et il y avait des plans provisoires pour qu’il fasse exactement cela, mais cela semble également avoir été abandonné. Noah Hawley a été amené à un autre moment pour faire un Star Trek film suivant différentes équipes et chronologies, mais ce projet a également été abandonné. Peut-être Star Trek 4 s’en tirera mieux cette fois, mais si certains fans ont du mal à le croire, on ne peut pas vraiment leur en vouloir.

WandaVision le réalisateur Matt Shakman est à bord pour diriger Star Trek 4. Malgré l’annonce d’Abrams sur la distribution originale, ils n’ont pas encore signé. Malheureusement, la star de la franchise Anton Yelchin ne sera pas dans le film en tant que Pavel Chekov, car l’acteur est décédé en 2016 à l’âge de 27 ans.





