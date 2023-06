Star+ : toutes les premières séries et films en juin 2023

Mai a été un bon mois pour Étoile+. La plateforme de streaming lance chaque semaine de nouvelles séries et films, ainsi que des épisodes exclusifs de productions à succès. C’est pourquoi le service d’abonnement travaille déjà sur les prochaines versions du catalogue pour Juin 2023.

De cette façon, arrivera du contenu qui -principalement- sera basé sur des événements réels. C’est le cas de Décembre 2001, la série originale Star+ qui se distingue comme étant un thriller politique inspiré de la situation économique et sociale qui a secoué l’Argentine, l’introduisant dans l’une des crises les plus profondes du pays. Prenant comme référence le roman historique Le palais et la rue de Miguel Bonasso, rejoindra très prochainement la plateforme.

D’autre part, il a été confirmé que d’Amérique latine le film intitulé Flamin’ Hot : la saveur qui a changé l’histoire. Ce long métrage est réalisé par une actrice, réalisatrice et productrice primée Eva Longoria. Découvrez tout ce qui arrivera au catalogue en juin 2023 ci-dessous !

+ La série arrive sur Star+ en juin 2023

– Décembre 2001

Date de sortie: 7 juin

Parcelle: Suivez Javier Cach, un militant politique qui travaille comme conseiller du chef d’état-major, dans un gouvernement erratique aux mains de l’Alliance. Tout au long de l’histoire, les convictions et les désirs de Cach doivent céder la place aux troubles permanents auxquels l’expose la pratique gouvernementale, et affronter l’une des pires crises économiques, politiques et sociales que le pays ait connues de son histoire, avec la démission précoce d’un président, la mort de dizaines d’Argentins à cause de la répression policière, une société qui s’est fait retirer ses économies et l’exception historique de cinq présidents en une semaine.

–Saint X

Date de sortie: 7 juin

Parcelle: C’est un drame psychologique qui est raconté à travers plusieurs chronologies, explorant et renversant le genre d’histoires sur la disparition de femmes. La série raconte comment la mort mystérieuse d’une jeune femme, lors de vacances idylliques dans les Caraïbes, crée un effet domino traumatique qui finit par envoyer sa sœur survivante dans une recherche dangereuse de la vérité.

– Grand Ciel (Saison 3)

Date de sortie: 7 juin

Parcelle: La détective privée Cassie Dewell, le shérif Jenny Hoyt et le nouveau shérif Beau Arlen maintiennent l’ordre à Helena, dans le Montana, grâce à leurs compétences d’enquête inégalées. Mais lorsqu’une sortie locale dirigée par le charismatique Sunny Barnes tourne mal, le trio est confronté à son mystère le plus redoutable de tous les temps, celui dans lequel aucun campeur ne peut faire confiance et le danger se cache autour de chaque rocher et arbre.

– Tout ou rien : la série

Date de sortie: 14 juin

Parcelle: Se déroulant 25 ans après le film original, il suit le même groupe d’amis de la ville post-industrielle de Sheffield alors qu’ils sont aux prises avec divers problèmes dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’emploi. La comédie dramatique révèle ce qui est arrivé au gang après avoir quitté leur emploi de strip-teaseuses, explorant leurs moments les plus brillants, les plus idiots et les plus désespérés. Il raconte également comment le monde irrévérencieusement drôle de ces héros de la classe ouvrière, qui résident toujours à Sheffield, a changé au fil des décennies. Le groupe Monty se réunit à nouveau pour rendre hommage aux amitiés d’une vie.

– Outlander (saison 7)

Date de sortie: 18 juin (diffusion hebdomadaire)

Parcelle: Après les événements déchirants de la saison six, Jamie et le jeune Ian se précipitent pour sauver Claire avant qu’elle ne soit jugée à tort et reconnue coupable du meurtre de Malva Christie. Cependant, sa mission est compliquée par le début d’une tempête géopolitique : l’avènement de la Révolution américaine. Jamie, Claire et leur famille sont pris dans les violents séquelles de la naissance d’une nation émergente, alors que les armées marchent vers la guerre et que les institutions britanniques s’effondrent face à la rébellion armée. La terre que les Fraser appellent chez eux est en train de changer, et ils doivent changer avec elle.

– Génération 2009

Date de sortie: 21 juin

Parcelle: Suivez une classe d’agents du FBI à différents moments alors qu’ils doivent faire face aux changements massifs que l’IA apporte au système de justice pénale américain. Couvrant plusieurs décennies et racontée à travers des chronologies entrelacées, la série plonge dans la nature de la justice, de l’humanité et des décisions qui définissent leur vie et leur héritage.

– Les Protecteurs (Saison 2)

Date de sortie: 25 juin

Parcelle: Le nouvel épisode commence un an après la formation de « Los protectores SA », lorsque ses trois partenaires profitent d’avoir réussi à positionner l’entreprise comme l’une des plus importantes sociétés de représentation du football en Amérique latine et en Europe et subissent de manière inattendue une attaque contre leur joueur. portefeuille. Ernesto Cartens, un homme d’affaires de l’acier de grande puissance, décide de créer une agence de représentation, mais il veut les meilleurs joueurs de football et la plupart d’entre eux appartiennent à l’agence Mago, Reynaldo et Conde. Par des manœuvres illicites, Cartens s’empare de ces joueurs, ruinant pratiquement « Los protectores SA », dont les partenaires feront l’impossible pour récupérer ce qui leur appartient.

– De grands espoirs

Date de sortie: 28 juin

Parcelle: Basé sur le roman de Charles Dickens du même nom, il suit l’histoire du passage à l’âge adulte de Pip, un jeune orphelin aspirant à une vie meilleure, jusqu’à ce qu’un coup du sort et les machinations diaboliques de la mystérieuse et excentrique Miss Havisham révèlent un monde sombre de possibilités. . Face aux grandes attentes placées en lui, Pip va devoir découvrir le vrai prix de ce nouveau monde et s’il fera vraiment de lui l’homme qu’il veut être.

+ Les films à venir sur Star+ en juin 2023

– Lancer la danse

Date de sortie : 7 juin

Parcelle: Suivez l’histoire de Carlos et Margarita, qui étaient le couple de tango le plus célèbre et le plus reconnu de leur époque. Aujourd’hui, il reste peu ou rien de cette splendeur, de cette passion qui les a amenés à partager les étapes, les voyages et la vie. Carlos vit à Madrid, profitant de la seconde chance que la vie lui a donnée, et Margarita vit à Buenos Aires, plongée dans la pauvreté et l’oubli, mais avec l’humour qui l’a toujours caractérisée. De manière inattendue, avec leur ami inséparable Pichuquito, le couple entame un voyage à la recherche de réponses, qui les confrontera à leurs souvenirs, leurs peurs, mais surtout, leurs vrais désirs. Ainsi, dans ce voyage fou, ils retrouveront le passé qu’ils ont tant esquivé, mais aussi la vie à l’état pur.

– Flamin’ Hot : la saveur qui a changé l’histoire

Date de sortie: 9 juin

Parcelle: Suivez Richard Montañez (Jesse Garcia), qui, en tant que concierge chez Frito-Lay, a révolutionné l’industrie alimentaire en canalisant ses racines hispaniques pour faire de Flamin’ Hot Cheetos un phénomène mondial de la culture pop.

– Chevalier : passion et liberté

Date de sortie: 16 juin

Parcelle: Inspiré de l’incroyable histoire vraie de Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, fils d’un esclave africain et propriétaire d’une plantation française, il suit le célèbre violoniste, compositeur et escrimeur et son ascension improbable dans la société française, une histoire d’amour malheureuse et une bagarre avec Marie-Antoinette.

