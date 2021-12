Star + Sorties en vedette pour janvier 2022

À partir de demain, une série de premières tant attendues commencera à arriver à Étoile +. La plateforme dédiée aux fictions et aux productions en général qui ne s’adressent pas à toute la famille prépare plusieurs sorties. L’un des derniers films de Ridley Scott et la dernière saison de C’est nous Ils apparaissent comme la grande nouvelle de janvier. De plus, deux grandes comédies arriveront comme Le bureau Oui Il fait toujours beau à Philadelphie.

Séries

Éleveurs (5 janvier)

Pendant que vous profitez de la première saison, maintenant disponible en Étoile +, vous pouvez compter les jours jusqu’au lancement du second, qui mettra tous les chapitres sur la plateforme simultanément. C’est une comédie dans laquelle Paul et Allié Ils doivent composer avec leur carrière, leurs parents, l’hypothèque et les problèmes relationnels qu’ils ont tout en élevant leurs deux enfants, Luc et Ava. ils seront ajoutés Michael, le père de Allié, qui sera presque présenté comme un enfant de plus dans cette famille particulière.

Le Con (5 janvier)

La première semaine de l’année, vous pourrez voir cette nouvelle série qui lancera tous ses épisodes simultanément. La production montre des personnes trompées et se concentre sur la fraude d’identité, les romances trompeuses, les admissions à l’université et la fête du feu. La série montre comment les victimes ont été émotionnellement et financièrement affectées.

C’est nous (6 janvier)

La famille Pearson commencera à dire au revoir aux fans pour toujours. Les cinq saisons complètes sont déjà visibles sur la plateforme, et il sera maintenant temps de voir le sixième et dernier volet de C’est nous, avec des chapitres qui seront publiés chaque semaine.

La Prémisse (12 janvier)

Le 12, une nouvelle série originale de Star. C’est une production anthologique créée par Bj novak (Le bureau) où différentes personnes sont soumises à des dilemmes moraux. Chaque chapitre sera présenté par l’humoriste et abordera des sujets tels que les armes, l’identité, le sexe, l’amour et les réseaux sociaux.

Il fait toujours beau à Philadelphie (12 janvier)

Le 12 janvier arrivera l’une des comédies les plus irrévérencieuses de la télévision moderne. Avec Danny De Vito Au casting, cette production est diffusée depuis 14 saisons et toutes seront disponibles sur la plateforme à partir de cette date. Il se concentre sur quatre amis propriétaires d’un bar à Philadelphie qui doivent gérer leurs affaires et leur amitié.

Nouvel Amsterdam (19 janvier)

La troisième saison arrivera complète sur la plate-forme, avec ses deux premiers versements, vers la fin janvier. Cette histoire montre Max Goodwin alors qu’il lutte pour changer le système de santé désormais davantage touché par la pandémie mondiale. L’histoire est basée sur les mémoires de Eric Manheimer, un médecin royal qui les a écrits une fois qu’on lui a diagnostiqué un cancer de la gorge, une maladie qui ne l’a pas empêché de continuer à soigner des patients.

Insania (26 janvier)

D’Amérique latine, Étoile + présentera une nouvelle fiction originale. C’est une série brésilienne axée sur Paula, une policière scientifique qui est admise dans une clinique psychiatrique après un drame familial, où elle est au bord de la folie. Dans ce lieu, elle tentera de déchiffrer pourquoi elle a été admise et cherchera à démasquer un complot.

Le singe frappé de Marvel (26 janvier)

Avant la fin du premier mois de l’année, une nouvelle série animée arrivera du monde de Bandes dessinées Marvel. Il s’agit d’un singe des neiges japonais qui, avec l’aide du fantôme d’un assassin américain, commence à se venger des enfers de Tokyo. Tous les épisodes débuteront le même jour.

Le Bureau (26 janvier)

De la série qui n’a plus besoin de présentation. La fiction qui nous a présenté l’un des meilleurs couples de la fiction, Pam et Jim, et l’environnement de travail le plus bizarre avec Dwight et Michael Scott à la tête. Les neuf saisons de cette comédie seront toutes vues à partir du 26 janvier, pour Étoile +.

Films

Le dernier duel (19 janvier)

L’un des deux films qui Ridley Scott créé cette année, il arrivera sur la plate-forme avant la fin du mois de janvier. La fiction est basée sur les événements réels du dernier duel à mort qui a eu lieu en France, avec Adam Pilote, Matt Damon Oui Jodie Comer comme ses protagonistes.

Vous pouvez vous abonner à Étoile + et commencez à profiter d’un catalogue plein de classiques et de contenus originaux. Il vous suffit d’entrer ce lien et de commencer à profiter de cette expérience.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂