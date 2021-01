Star sisters: Environ 500 étoiles sont nées ensemble à Theia 456, bougeant ensemble

19 janv.2021 10:09:55 IST

Les scientifiques ont découvert qu’environ 500 étoiles appartenant à un courant stellaire appelé Theia 456 sont nées au même moment et se déplacent maintenant ensemble dans la même direction. Les étoiles se trouvent généralement dans des amas qui sont de nature circulaire, mais un courant stellaire a des étoiles alignées de manière linéaire. Selon les scientifiques, cette ligne relativement linéaire se forme lorsque des étoiles qui étaient autrefois des amas serrés ont été progressivement déchirées et étirées par les forces des marées. Cette nouvelle étude a également révélé que la Voie lactée abrite quelque 8 292 de ces cours d’eau.

« Nous avons constaté que les étoiles existent dans plus de structures que de blocs », a déclaré Jeff Andrews, astrophysicien de l’Université Northwestern et membre de l’équipe dans un déclaration. «Ils forment souvent ces courants dans le ciel. Bien que nous soyons au courant depuis des décennies, nous commençons à en trouver des cachés.

Cette découverte a été faite par une équipe d’astrophysiciens de l’Université Northwestern, Columbia University, Pontifica Universidad Catolica, University of Tampa et Western Washington University à l’aide du télescope spatial Gaia et du Transiting Exoplanet Survey Satellite de la NASA et du Zwicky Transient Facility. Les résultats de cette étude intitulée – «Theia 456: Une nouvelle association stellaire dans le disque galactique» ont été présentés à la 237e réunion de l’American Astronomical Society.

Tous les flux d’étoiles de la Voie lactée ont été nommés Theia pour la déesse grecque Titan de la vue et de la lumière céleste. Il fait 500 années-lumière et existe dans un flux caché où il est très difficile de le voir car il se perd dans les 400 milliards d’étoiles de la Voie lactée. Cependant, il est distinctif car ce n’est pas un petit cluster mais en fait très long et étiré.

L’équipe d’astrophysiciens a découvert que ces étoiles étaient nées au même moment en étudiant leurs abondances en fer et ont découvert qu’elles étaient similaires – il y a 100 millions d’années – ce qui signifiait que les étoiles se sont probablement formées ensemble. Ils ont également étudié le jeu de données des courbes de lumière, qui capture comment la luminosité des étoiles change au fil du temps et à quelle vitesse les étoiles tournent.

« Les stars du même âge devraient montrer une tendance distincte dans leurs taux de rotation, » ajoutée Marcel Agüeros, co-auteur de l’étude.

« Si vous savez comment les étoiles bougent, vous pouvez revenir en arrière pour trouver d’où viennent les étoiles », Andrews m’a dit. «Alors que nous faisions reculer l’horloge, les étoiles se sont de plus en plus rapprochées. Donc, nous pensons que toutes ces étoiles sont nées ensemble et ont une origine commune.

